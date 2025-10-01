Kia center Bishkek запускает специальное предложение, которое делает покупку автомобиля максимально простой и выгодной.
Теперь стать владельцем стильного и технологичного Kia Sonet еще никогда не было так доступно:
- 0 сомов — первоначальный взнос;
- 0 сомов — платежи первые три месяца;
- c 4-го месяца — 37 тысяч 500 сомов в месяц;
- 8 процентов годовых — одна из самых выгодных ставок на рынке.
Почему Kia Sonet — это больше, чем просто кроссовер
- Высокий дорожный просвет — уверенно чувствует себя на городских улицах, проселочных дорогах и зимних трассах Кыргызстана.
- Экономичный расход топлива — экономия на каждом километре, идеален для ежедневных поездок по городу и дальних путешествий.
- Фирменная гарантия Kia — три года или 100 тысяч километров — спокойствие и уверенность в каждом километре.
- Современные системы безопасности, мультимедийный экран, круиз-контроль и продуманная эргономика.
- Стильный дизайн и компактные размеры, которые делают парковку и маневры в городе максимально удобными.
Более подробную информацию про Sonet можно узнать на сайте kia-bishkek.kg.
Как воспользоваться предложением:
- Приезжайте в Kia center Bishkek.
- Выберите комплектацию Kia Sonet, которая подходит именно вам.
- Оформите кредит без первоначального взноса под 8 процентов годовых.
- Забирайте свой новый Sonet и наслаждайтесь поездками первые три месяца без платежей.
Контакты:
Адрес: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 85/4.
Сайт: www.kia-bishkek.kg.
Контакт-центр: + 996 559 291 299.