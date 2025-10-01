18:23
Бизнес

Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов

Kia center Bishkek запускает специальное предложение, которое делает покупку автомобиля максимально простой и выгодной.

Теперь стать владельцем стильного и технологичного Kia Sonet еще никогда не было так доступно:

  • 0 сомов — первоначальный взнос;
  • 0 сомов — платежи первые три месяца;
  • c 4-го месяца — 37 тысяч 500 сомов в месяц;
  • 8 процентов годовых — одна из самых выгодных ставок на рынке.

Почему Kia Sonet — это больше, чем просто кроссовер

  • Высокий дорожный просвет — уверенно чувствует себя на городских улицах, проселочных дорогах и зимних трассах Кыргызстана.
  • Экономичный расход топлива — экономия на каждом километре, идеален для ежедневных поездок по городу и дальних путешествий.
  • Фирменная гарантия Kia — три года или 100 тысяч километров — спокойствие и уверенность в каждом километре.
  • Современные системы безопасности, мультимедийный экран, круиз-контроль и продуманная эргономика.
  • Стильный дизайн и компактные размеры, которые делают парковку и маневры в городе максимально удобными.

Более подробную информацию про Sonet можно узнать на сайте kia-bishkek.kg.

Как воспользоваться предложением:

  1. Приезжайте в Kia center Bishkek.
  2. Выберите комплектацию Kia Sonet, которая подходит именно вам.
  3. Оформите кредит без первоначального взноса под 8 процентов годовых.
  4. Забирайте свой новый Sonet и наслаждайтесь поездками первые три месяца без платежей.

Контакты:

Адрес: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 85/4.

Сайт: www.kia-bishkek.kg.

Контакт-центр: + 996 559 291 299.

