Kia center Bishkek запускает специальное предложение, которое делает покупку автомобиля максимально простой и выгодной.

Теперь стать владельцем стильного и технологичного Kia Sonet еще никогда не было так доступно:

0 сомов — первоначальный взнос;

— первоначальный взнос; 0 сомов — платежи первые три месяца;

— платежи первые три месяца; c 4-го месяца — 37 тысяч 500 сомов в месяц ;

; 8 процентов годовых — одна из самых выгодных ставок на рынке.

Почему Kia Sonet — это больше, чем просто кроссовер

Высокий дорожный просвет — уверенно чувствует себя на городских улицах, проселочных дорогах и зимних трассах Кыргызстана.

— уверенно чувствует себя на городских улицах, проселочных дорогах и зимних трассах Кыргызстана. Экономичный расход топлива — экономия на каждом километре, идеален для ежедневных поездок по городу и дальних путешествий.

— экономия на каждом километре, идеален для ежедневных поездок по городу и дальних путешествий. Фирменная гарантия Kia — три года или 100 тысяч километров — спокойствие и уверенность в каждом километре.

— спокойствие и уверенность в каждом километре. Современные системы безопасности , мультимедийный экран, круиз-контроль и продуманная эргономика.

, мультимедийный экран, круиз-контроль и продуманная эргономика. Стильный дизайн и компактные размеры, которые делают парковку и маневры в городе максимально удобными.

Более подробную информацию про Sonet можно узнать на сайте kia-bishkek.kg.

Как воспользоваться предложением:

Приезжайте в Kia center Bishkek. Выберите комплектацию Kia Sonet, которая подходит именно вам. Оформите кредит без первоначального взноса под 8 процентов годовых. Забирайте свой новый Sonet и наслаждайтесь поездками первые три месяца без платежей.

Контакты:

Адрес: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 85/4.

Сайт: www.kia-bishkek.kg.

Контакт-центр: + 996 559 291 299.

Instagram