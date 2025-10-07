18:51
Бизнес

В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»

С 7 октября по 21 декабря 2025 года в Кыргызстане проходит крупная стимулирующая акция «В The Unit играй, КАСКО от «НСК» оформляй — и на Kia уезжай!»

Организатор — «Kia Центр Бишкек» при поддержке страховой компании «НСК» и компьютерного клуба The Unit.

Проект официально лицензирован Госфиннадзором Кыргызской Республики (серия СЛ № 0180, регистрационный № 484 от 29.09.2025).

Главные призы — три совершенно новых Kia Sonet

В финале, который состоится 25 декабря этого года в шоуруме «Kia Центр Бишкек» (город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 85/4), будут разыграны три кроссовера Kia Sonet —стильные, экономичные и надежные автомобили, созданные для дорог Кыргызстана.

А уже этой осенью в прямых эфирах Instagram-страницы @kiakyrgyzstan участники смогут выиграть четыре новых iPhone 17.

Розыгрыши дополнительных призов состоятся:

  • 17 октября 2025 года;
  • 31 октября 2025 года;
  • 28 ноября 2025 года;
  • 12 декабря 2025 года.

Начало всех эфиров — в 15.00.

Как принять участие

Правила участия предельно просты:

  • Оформи КАСКО от «НСК» в «Kia Центр Бишкек» (улица Жукеева-Пудовкина, 85/4). КАСКО можно оформить на любой автомобиль не старше 15 лет. За каждые 20 тысяч сомов оплаченной страховой премии ты получаешь один купон для участия в розыгрыше.
  • Или сыграй в The Unit (город Бишкек, 3-й микрорайон, 29/2) — за каждые 20 тысяч сомов, потраченные на игровые часы, ты также получаешь один купон.


Купоны можно суммировать — чем больше активностей, тем выше шанс выиграть. Количество купонов не ограничено.

К участию допускаются граждане Кыргызстана старше 18 лет.

Где следить за розыгрышем

Все этапы, прямые эфиры и результаты будут опубликованы:

Контакт-центр: +996 559 291 299.

Адрес: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 85/4.

Организаторы о проекте

«Мы хотим, чтобы участие в акции было не только выгодным, но и драйвовым. Каждый купон — это не просто шанс на приз, а часть большого сообщества наших клиентов и партнеров», — отметили в «Kia Центр Бишкек».
