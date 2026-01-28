14:37
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Бизнес

Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу

Когда отправляют деньги из России, хочется получить их сразу — без ожиданий в банке и по выгодному курсу.

Важно, чтобы деньги были доступны вовремя — тогда можно спокойно распределять расходы и строить планы.

O!Bank позволяет получать деньги из России моментально через сервис Astrasend.

Перевод доступен онлайн в приложении «Мой О!», а также в любом офисе O!Bank и O!Store — быстро, без комиссии и с зачислением по выгодному курсу сразу на счет в сомах.

Что вы получаете

  • Мгновенное зачисление денег на карту или счет в сомах по выгодному курсу.
  • Возможность получать переводы онлайн 24/7.
  • Бесплатное снятие наличных с карты Visa Cashback в любом банкомате страны и через нактаматы.

Принять перевод онлайн очень просто

  1. Обновите и откройте приложение «Мой О!».
  2. Выберите «Переводы» → «Переводы Astrasend» и введите контрольный номер.
  3. Укажите счет, карту или кошелек — деньги поступят моментально.

В офисах O!Bank и O!Store:

• сообщите номер перевода и покажите паспорт.

Скачайте суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359600/
просмотров: 407
Версия для печати
Материалы по теме
Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Новогодний график работы O!Store
Зимние каникулы — 2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
Бизнес
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
28 января, среда
14:18
Эксперт оценил ключевые достижения пятилетнего президентства Садыра Жапарова Эксперт оценил ключевые достижения пятилетнего президен...
14:15
ГЧП. Китайский инвестор намерен сотрудничать с КР в сфере строительства
14:09
Кыргызстан сменил представителя в руководстве ОДКБ
14:07
Когда данные сильнее взяток: новая система «Салык Кузот» ломает коррупцию в КР
13:51
Минфин России предлагает легализовать в стране онлайн-казино