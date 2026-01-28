Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу

Когда отправляют деньги из России, хочется получить их сразу — без ожиданий в банке и по выгодному курсу.
Важно, чтобы деньги были доступны вовремя — тогда можно спокойно распределять расходы и строить планы.
O!Bank позволяет получать деньги из России моментально через сервис Astrasend.
Перевод доступен онлайн в приложении «Мой О!», а также в любом офисе O!Bank и O!Store — быстро, без комиссии и с зачислением по выгодному курсу сразу на счет в сомах.
Что вы получаете
- Мгновенное зачисление денег на карту или счет в сомах по выгодному курсу.
- Возможность получать переводы онлайн 24/7.
- Бесплатное снятие наличных с карты Visa Cashback в любом банкомате страны и через нактаматы.
Принять перевод онлайн очень просто
- Обновите и откройте приложение «Мой О!».
- Выберите «Переводы» → «Переводы Astrasend» и введите контрольный номер.
- Укажите счет, карту или кошелек — деньги поступят моментально.
В офисах O!Bank и O!Store:
• сообщите номер перевода и покажите паспорт.
Скачайте суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г.