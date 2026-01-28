Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу

Когда отправляют деньги из России, хочется получить их сразу — без ожиданий в банке и по выгодному курсу.

Важно, чтобы деньги были доступны вовремя — тогда можно спокойно распределять расходы и строить планы.

O!Bank позволяет получать деньги из России моментально через сервис Astrasend.

Перевод доступен онлайн в приложении «Мой О!», а также в любом офисе O!Bank и O!Store — быстро, без комиссии и с зачислением по выгодному курсу сразу на счет в сомах.

Что вы получаете

Мгновенное зачисление денег на карту или счет в сомах по выгодному курсу.

Возможность получать переводы онлайн 24/7.

Бесплатное снятие наличных с карты Visa Cashback в любом банкомате страны и через нактаматы.

Принять перевод онлайн очень просто

Обновите и откройте приложение «Мой О!». Выберите «Переводы» → «Переводы Astrasend» и введите контрольный номер. Укажите счет, карту или кошелек — деньги поступят моментально.

В офисах O!Bank и O!Store:

• сообщите номер перевода и покажите паспорт.

Скачайте суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г.