17:10
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Бизнес

О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»

Мобильный оператор О! продолжает расширять линейку социальных продуктов, делая цифровые технологии доступными для каждого кыргызстанца. Новым этапом этой большой работы стал запуск тарифа «Пенсионер».

Забота о каждом

Сеть О! давно зарекомендовала себя как социально ответственный лидер рынка. Новый продукт для пожилых людей дополнил целую экосистему льготных предложений, которые оператор развивает на протяжении многих лет:

  • Для системы образования: специальные тарифы для учителей, учеников и студентов, которые помогли усовершенствовать учебный процесс и сделали обучение доступным из любой точки страны.
  • Для государственного сектора: льготные условия для госслужащих, обеспечивающие эффективную работу ведомств и надежную связь для сотрудников.

Запуск тарифа для пенсионеров стал логичным шагом в реализации стратегии О! по поддержке всех слоев населения.

Тариф «Пенсионер»: все включено за 150 сомов

Новое предложение создано по принципу «максимум пользы за минимальную цену». Всего за 150 сомов на 30 дней абоненты получают:

  • Безлимитный WhatsApp: чтобы видеозвонки внукам и фото от детей не тратили основной пакет интернета.
  • 20 ГБ интернета на все остальное на максимальной скорости.
  • Безлимит в сети О!: бесконечные разговоры с близкими.
  • 15 минут на другие сети КР.

Подключить просто

Подключиться или поменять ваш текущий тариф на тариф «Пенсионер» можно в любом филиале O!Store. Достаточно посетить ближайший филиал с пенсионным удостоверением и паспортом, и наши специалисты все настроят. Найти адреса офисов можно на сайте o.kg.

«Мы стремимся к тому, чтобы связь была не просто услугой, а реальной поддержкой для людей. Наши учителя, студенты, врачи и госслужащие уже оценили преимущества специальных условий О!. Теперь пришла очередь тех, кто строил будущее своих детей, — наших ветеранов и пенсионеров. Мы рады, что наши технологии помогают им оставаться в центре событий и всегда быть на связи с семьей», —отмечают в компании.

Мобильный оператор О! — социально ответственный выбор для всей страны.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359310/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Новогодний график работы O!Store
Зимние каникулы — 2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
Популярные новости
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
26 января, понедельник
17:03
Бывшая супруга депутата ЖК заявила о насилии: милиция выдала охранный ордер Бывшая супруга депутата ЖК заявила о насилии: милиция в...
16:52
В Ошской области выявлены факты незаконной продажи ГСМ
16:48
Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
16:37
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
16:30
В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще