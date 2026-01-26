О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»

Мобильный оператор О! продолжает расширять линейку социальных продуктов, делая цифровые технологии доступными для каждого кыргызстанца. Новым этапом этой большой работы стал запуск тарифа «Пенсионер».
Забота о каждом
Сеть О! давно зарекомендовала себя как социально ответственный лидер рынка. Новый продукт для пожилых людей дополнил целую экосистему льготных предложений, которые оператор развивает на протяжении многих лет:
- Для системы образования: специальные тарифы для учителей, учеников и студентов, которые помогли усовершенствовать учебный процесс и сделали обучение доступным из любой точки страны.
- Для государственного сектора: льготные условия для госслужащих, обеспечивающие эффективную работу ведомств и надежную связь для сотрудников.
Запуск тарифа для пенсионеров стал логичным шагом в реализации стратегии О! по поддержке всех слоев населения.
Тариф «Пенсионер»: все включено за 150 сомов
Новое предложение создано по принципу «максимум пользы за минимальную цену». Всего за 150 сомов на 30 дней абоненты получают:
- Безлимитный WhatsApp: чтобы видеозвонки внукам и фото от детей не тратили основной пакет интернета.
- 20 ГБ интернета на все остальное на максимальной скорости.
- Безлимит в сети О!: бесконечные разговоры с близкими.
- 15 минут на другие сети КР.
Подключить просто
Подключиться или поменять ваш текущий тариф на тариф «Пенсионер» можно в любом филиале O!Store. Достаточно посетить ближайший филиал с пенсионным удостоверением и паспортом, и наши специалисты все настроят. Найти адреса офисов можно на сайте o.kg.
«Мы стремимся к тому, чтобы связь была не просто услугой, а реальной поддержкой для людей. Наши учителя, студенты, врачи и госслужащие уже оценили преимущества специальных условий О!. Теперь пришла очередь тех, кто строил будущее своих детей, — наших ветеранов и пенсионеров. Мы рады, что наши технологии помогают им оставаться в центре событий и всегда быть на связи с семьей», —отмечают в компании.
Мобильный оператор О! — социально ответственный выбор для всей страны.
ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.