Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor

O!Store продлил горячую новогоднюю акцию вместе с Honor.

Десятки счастливчиков уже с подарками

Десятки покупателей по всей стране уже унесли домой не только новенькие смартфоны Honor, но и бесплатные телевизоры, вторые телефоны, смарт-часы и другие крутые подарки.

Многие из них признаются: «Пришли за телефоном, а ушли с настоящим подарком для всей семьи — телевизором!»

Гарантированный подарок каждому

Принцип акции остается неизменным: без подарка не уйдет никто! При покупке любого смартфона Honor вы моментально получаете гарантированный бонус. Это идеальный шанс:

обновить свой гаджет на технологичный Honor (рассрочка всего от 1 тысячи 67 сомов в месяц);

сразу получить второй ценный подарок, который можно вручить близким.

Как стать следующим счастливчиком?

Акция продлена и действует до 31 января 2026 года. Но помните: подарки разлетаются очень быстро.

Бонус для экономных: не забудьте про подписку O!Prime (90 дней бесплатно в приложении «Мой О!»). Оплачивайте покупку картой Visa Cashback O!Bank и возвращайте 2 процента кешбэка. Карту можно оформить в O!Store за пару минут.

Акция действует в сети O!Store с 15.01.26 до 31.01.26. Количество товара и подарков ограничено. Подробности на ostore.kg.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.