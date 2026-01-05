Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов

Официальный день приема депозитов доброй воли от первых будущих владельцев башни Y3 квартала The Essence проекта Royal Central Park прошел в оживленной и эмоциональной атмосфере. Мероприятие привлекло большое количество гостей — от дальновидных инвесторов до семей, стремящихся обрести новый стандарт жизни, гармонично сочетающий природу и развитую систему удобств первого в Бишкеке городского комплекса формата All-in-One. Мероприятие наполнилось живым общением и улыбками нескольких поколений семей. Праздничная атмосфера укрепила доверие инвесторов к проекту, который обещает стать новым символом жизни и успеха в Бишкеке.

Фото компании. Первые будущие жители вносят депозиты на квартиры в 29-этажной башне The Essence в Royal Central Park

В рамках мероприятия клиенты получили консультации по уникальным, «не имеющим аналогов» условиям продаж, предназначенным исключительно для первых резидентов.

Специальные программы продаж включают: для первых 50 клиентов, приобретающих 50 квартир в башне Y3, квартал The Essence — скидка 5 процентов от стоимости квартиры.

Условие применения: клиент подписывает и оплачивает первый платеж по договору купли-продажи в соответствии с установленными требованиями.

Фото компании. Клиенты оформляют депозиты на квартиры в проекте Royal Central Park

Программа бесплатного управления и эксплуатации сроком на 3 года. Застройщик предоставляет бесплатное управление и эксплуатацию в течение первых трех лет с момента передачи квартиры клиенту. Начиная с четвертого года, оплата производится согласно уведомлению застройщика. Условие применения: клиент полностью выполняет процедуру оплаты и принимает квартиру в установленном порядке.

Программа розыгрыша ценных призов исключительно для клиентов, успешно совершивших сделку в Royal Central Park в период с 13 января 2026 года по 30 марта 2026 года, включая: один электромобиль стоимостью 1 миллион 500 тысяч сомов, один электромобиль стоимостью 909 тысяч 90 сомов, а также десятки других ценных призов. Общая стоимость призового фонда достигает 2,9 миллиона сомов.

Фото компании. Пять жилых башен фазы The Essence в Royal Central Park — две башни по 29 этажей и три башни по 42 этажа

Royal Central Park — это пионерский проект в Бишкеке, отвечающий потребностям в крупном городском комплексе формата All-in-One, где качество жизни выводится на новый уровень и формируется в соответствии с современными стандартами урбанистики. Жители Азии все чаще выбирают высоту ради чистого воздуха, тишины и панорамных видов. Следуя этому тренду, квартал The Essence представлен спроектирован в виде двух башен высотой 42 этажа и трех башен высотой 29 этажей. На земельном участке площадью 3,9 га лишь 28 процентов отведено под застройку, тогда как основная часть территории предназначена для зеленых зон, инфраструктуры и общественных пространств, обеспечивая гармоничное и качественное жизненное пространство для жителей всех возрастов.

Фото компании. Клиенты у макета The Essence проекта Royal Central Park

По всей Азии многие высотные жилые комплексы стали символами высокого качества жизни благодаря чистому воздуху, панорамным видам и премиальной инфраструктуре. Так, Marina Bay Sands Residences в Сингапуре известен своей экологичной средой, системой фильтрации воздуха и открытой архитектурой, позволяющей жителям наслаждаться свежей атмосферой в самом центре мегаполиса. В Гонконге район The Peak — это престижный жилой район на возвышенности с прохладным климатом и открытыми видами, где недвижимость традиционно удерживает лидирующие позиции по стоимости. В Токио жилые комплексы, такие как Tokyo Midtown Residences, привлекают резидентов благодаря высотному расположению, обилию зелени и спокойствию среди динамичного городского ритма.

Эти примеры наглядно демонстрируют, что качественная среда проживания — чистый воздух, простор и панорамные виды — становится ключевым критерием для современных городских жителей. Для Бишкека, динамично развивающегося города, потребность в высотных проектах, отвечающих этим требованиям, становится особенно актуальной. Высотные здания не только формируют более здоровую и комфортную среду проживания, но и способствуют повышению уровня жизни, привлекая как жителей, так и инвесторов, ищущих новый стандарт жизни — баланс между природой и городской динамикой.

Откройте для себя Royal Central Park с концепцией city within city — первым All-in-One городским комплексом в Бишкеке: