Новогодний график работы O!Store

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом и информирует о режиме работы офисов продаж и обслуживания (ОПиО), а также магазинов O!Store по всей республике в праздничные дни.

Чтобы вы могли вовремя подключить нужные услуги, приобрести подарки или пополнить баланс, пожалуйста, ознакомьтесь с изменениями в графике:

31 декабря большинство офисов по стране будут работать по сокращенному графику — до 16.00. Дольше обычного в этот день будут открыты филиалы в крупных торговых центрах столицы:

O!Store в ТЦ «Бишкек Парк» — до 20.00;

O!Store в ТЦ «ГУМ» и «ГУМ-2» — до 18.00.

1 января 2026 года объявлен выходным для всей сети обслуживания, за исключением:

O!Store в ТЦ «Бишкек Парк» — офис будет ждать посетителей с 12.00 до 22.00.

Со 2 января большинство офисов возобновляют работу в обычном режиме. Однако есть несколько исключений:

Манас: офис в ЦУМе (ТД «Айгуль») не работает 2 января, откроется 3 января.

2 января, откроется 3 января. Рынки «Беш-Сары»: офисы «Беш-Сары ЮГ», «Беш-Сары Сити» и O!Store «Беш-Сары» не работают 2 и 3 января, откроются 4 января.

Онлайн-обслуживание 24/7. Напоминаем, что в праздничные дни большинство вопросов можно решить удаленно, не выходя из дома:

В приложении «Мой О!» можно управлять тарифом и подключать услуги.

Служба поддержки О! к вашим услугам круглосуточно в WhatsApp: https://wa.me/996700000999 или в Telegram: https://t.me/+996700000999, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

Звонки по Кыргызстану (для всех операторов): 9999.

Международные звонки: +996700000999.

Планируйте свой визит заранее и оставайтесь на связи с О!.

Подробности: o.kg. | Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.