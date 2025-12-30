15:24
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Бизнес

Новогодний график работы O!Store

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом и информирует о режиме работы офисов продаж и обслуживания (ОПиО), а также магазинов O!Store по всей республике в праздничные дни.

Чтобы вы могли вовремя подключить нужные услуги, приобрести подарки или пополнить баланс, пожалуйста, ознакомьтесь с изменениями в графике:

31 декабря большинство офисов по стране будут работать по сокращенному графику — до 16.00. Дольше обычного в этот день будут открыты филиалы в крупных торговых центрах столицы:

  • O!Store в ТЦ «Бишкек Парк» — до 20.00;
  • O!Store в ТЦ «ГУМ» и «ГУМ-2» — до 18.00.

1 января 2026 года объявлен выходным для всей сети обслуживания, за исключением:

  • O!Store в ТЦ «Бишкек Парк» — офис будет ждать посетителей с 12.00 до 22.00.

Со 2 января большинство офисов возобновляют работу в обычном режиме. Однако есть несколько исключений:

  • Манас: офис в ЦУМе (ТД «Айгуль») не работает 2 января, откроется 3 января.
  • Рынки «Беш-Сары»: офисы «Беш-Сары ЮГ», «Беш-Сары Сити» и O!Store «Беш-Сары» не работают 2 и 3 января, откроются 4 января.

Онлайн-обслуживание 24/7. Напоминаем, что в праздничные дни большинство вопросов можно решить удаленно, не выходя из дома:

  • В приложении «Мой О!» можно управлять тарифом и подключать услуги.
  • Служба поддержки О! к вашим услугам круглосуточно в WhatsApp: https://wa.me/996700000999 или в Telegram: https://t.me/+996700000999, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.
  • Звонки по Кыргызстану (для всех операторов): 9999.
  • Международные звонки: +996700000999.

Планируйте свой визит заранее и оставайтесь на связи с О!.

Подробности: o.kg. | Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/356530/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Зимние каникулы — 2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime
О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
Популярные новости
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Бизнес
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
30 декабря, вторник
15:21
Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в колонии села Степного Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в ко...
15:19
США впервые нанесли удар по наземному объекту в Венесуэле
15:14
Пойманного снежного барса планируют выпустить в Кеминском заповеднике
15:13
Пообещал машину и исчез с деньгами: в Бишкеке задержали мошенника
15:00
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств