Новый год — время чудес и исполнения желаний!

А что если ваши денежные переводы из России смогут подарить не только деньги, но и настоящие эмоции, сюрпризы и даже автомобиль мечты?

С 15 октября 2025 года по 30 апреля 2026-го каждый перевод через Doscredobank автоматически участвует в акции «Бонус к переводу».

Каждый перевод — это шанс подарить себе радость, удивить близких и почувствовать дух праздника еще ярче.

Акция направлена на повышение удобства и выгодности денежных переводов. Участие в розыгрыше осуществляется автоматически — достаточно получать переводы через системы «Корона Pay», UPT, Astrasend, MoneyGram, Western Union, Kwikpay, «Омнипэй», SENDY или БЭСТ в любом отделении Doscredobank или на карты Simbank.

Победители будут определены в двух категориях:

* наибольший объем полученных переводов;

* наибольшее количество операций.

Главные призы — автомобили, символ нового и яркого будущего.

И другие ценные призы, которые так же подарят радость и сделают Новый год особенным.

Другие призы тоже подарят радость и сделают Новый год особенным.

Переводы можно получать во всех офисах по Кыргызстану, а круглосуточно — в:

«Алма» (Бишкек, проспект Чуй, 92, ГУМ «Чынар»);

«Весна» (Бишкек, улица Акиева, 66, ТАЦ «Весна»);

«Глобус» (Ош, улица Шакирова, 273/179, ТЦ «Глобус»);

«Ош 24/7» (Ош, улица Абдыкадырова, 205).

Все детали — в отделениях и по телефону 8686.

В этом Новом году пусть переводы приносят тепло, радость и подарки, а каждый шаг к мечте будет легким и приятным.

Doscredobank — движение начинается с перевода.

Лицензия НБ КР №037 от 22.06.2017 г..