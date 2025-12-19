Новый год — время чудес и исполнения желаний!
А что если ваши денежные переводы из России смогут подарить не только деньги, но и настоящие эмоции, сюрпризы и даже автомобиль мечты?
С 15 октября 2025 года по 30 апреля 2026-го каждый перевод через Doscredobank автоматически участвует в акции «Бонус к переводу».
Каждый перевод — это шанс подарить себе радость, удивить близких и почувствовать дух праздника еще ярче.
Акция направлена на повышение удобства и выгодности денежных переводов. Участие в розыгрыше осуществляется автоматически — достаточно получать переводы через системы «Корона Pay», UPT, Astrasend, MoneyGram, Western Union, Kwikpay, «Омнипэй», SENDY или БЭСТ в любом отделении Doscredobank или на карты Simbank.
Победители будут определены в двух категориях:
* наибольший объем полученных переводов;
* наибольшее количество операций.
Главные призы — автомобили, символ нового и яркого будущего.
И другие ценные призы, которые так же подарят радость и сделают Новый год особенным.
Другие призы тоже подарят радость и сделают Новый год особенным.
Переводы можно получать во всех офисах по Кыргызстану, а круглосуточно — в:
- «Алма» (Бишкек, проспект Чуй, 92, ГУМ «Чынар»);
- «Весна» (Бишкек, улица Акиева, 66, ТАЦ «Весна»);
- «Глобус» (Ош, улица Шакирова, 273/179, ТЦ «Глобус»);
- «Ош 24/7» (Ош, улица Абдыкадырова, 205).
Все детали — в отделениях и по телефону 8686.
В этом Новом году пусть переводы приносят тепло, радость и подарки, а каждый шаг к мечте будет легким и приятным.
Doscredobank — движение начинается с перевода.
Лицензия НБ КР №037 от 22.06.2017 г..