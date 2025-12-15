17:23
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Бизнес

Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января

В преддверии длинных новогодних каникул Saima Telecom объявляет специальную акцию для новых абонентов: домашний интернет и интерактивное ТВ со скидкой 30 процентов всего за 850 сомов в месяц в течение первых трех месяцев.

Создайте идеальный центр развлечений у себя дома с максимальной выгодой.

Праздник, упакованный в один пакет

Это идеальное решение для долгих зимних вечеров и каникул, ведь пакет SAIMA включает все необходимое для развлечений дома:

  • высокоскоростной интернет со скоростью до 500 мегабитов в секунду;
  • интерактивное ТВ с доступом к более чем 220 каналам;
  • 5 популярных онлайн-кинотеатров: Etnomedia, Premier, Start, Wink и О!Кино.

Подарки под елку

В честь праздников SAIMA также дарит абонентам полностью бесплатное подключение и необходимое оборудование: инновационный Wi-Fi роутер и ТВ-приставку.

ВАЖНО: Чтобы провести новогодние каникулы с максимальным комфортом, не откладывайте заявку! Акция действует с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года и доступна только для новых абонентов. Количество комплектов оборудования ограничено.

Оставить заявку на подключение можно любым удобным способом:

  • на сайте по ссылке: saimatelecom.kg;
  • позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0 708 909 000;
  • в приложении «Мой О!» (раздел Saima Telecom) или в сети магазинов O!Store.

Акция распространяется на первые три месяца и доступна только для новых абонентов (физических лиц). ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются в ответственное хранение только гражданам КР. Товар сертифицирован. Подробнее на saimatelecom.kg.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР N 203-292-KP ОТ 24.11.2003. Акция актуальна c 15.12.25 г. по 15.01.26 г..
