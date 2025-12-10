Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает расширять сеть и делать мобильные услуги еще доступнее. На одном из самых живописных и оживленных маршрутов страны — перевале Чыйырчык в Ошской области — установлена новая базовая станция.

Чыйырчык — это высокогорный перевал, расположенный всего в 40 километрах к югу от Оша, на высоте 2 тысячи 400 метров. Он давно считается одной из ключевых туристических достопримечательностей региона. Летом здесь открываются уютные кафе с кумысом и блюдами национальной кухни, а местные жители и гости устраивают пикники и праздники. Зимой Чыйырчык превращается в центр активного отдыха: здесь работает горнолыжная база с канатной дорогой и популярными тюбингами.

Теперь это знаковое место получило и надежную мобильную связь от MEGA. Новая базовая станция также охватывает часть стратегически важной трассы Ош — Иркештам, по которой круглогодично проходит транспортный и туристический поток. Это усиливает безопасность на дороге и делает путешествия более комфортными.

«Для нас важно, чтобы жители и гости страны всегда чувствовали себя на связи, где бы они ни находились. Установив базовую станцию на Чыйырчыке, мы сделали еще один шаг навстречу нашей главной цели — связать весь Кыргызстан», — подчеркнули в MEGA.

Компания продолжает верными шагами расширять свою сеть, охватывая связью как крупные города, так и самые труднодоступные уголки республики.

