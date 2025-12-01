11:12
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Бизнес

Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»

Государственный мобильный оператор Beeline объединяет людей, несмотря на расстояния. В преддверии Нового года компания дарит всем своим абонентам 120 бесплатных минут для звонков в Россию на номера «Билайн».

Пакет подключен автоматически и уже доступен каждому абоненту Beeline Кыргызстан. Никаких команд и дополнительных действий — просто наберите нужный номер и начинайте общаться прямо сейчас.

Акция действует с 1 декабря 2025 года до 15 января 2026-го включительно.

Beeline делает связь надежнее, удобнее и доступнее для каждого. Это особенно важно в период подготовки к Новому году, когда общение становится частью праздничной атмосферы. Звоните бесплатно на российские номера «Билайн» и делитесь теплом с родными и друзьями, даже если они сейчас далеко.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016, 16-1526-КР от 21.12.2016, 14-1102-КР от 17.09.2024, 14-1125-КР от 04.11.2024, 16-0089-КР от 18.08.2025, 21-0489-КР от 06.10.2021, 20-0388-КР от 07.02.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/352939/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
Популярные новости
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Бизнес
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
1 декабря, понедельник
11:05
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн» Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 декабря
10:54
Европа не справляется с задачей раннего выявления и лечения ВИЧ
10:52
Показатель водного стресса Кыргызстана приблизился к «предкризисным» значениям
10:49
Выручка мировых производителей оружия достигла рекордного уровня