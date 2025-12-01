Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»

Государственный мобильный оператор Beeline объединяет людей, несмотря на расстояния. В преддверии Нового года компания дарит всем своим абонентам 120 бесплатных минут для звонков в Россию на номера «Билайн».

Пакет подключен автоматически и уже доступен каждому абоненту Beeline Кыргызстан. Никаких команд и дополнительных действий — просто наберите нужный номер и начинайте общаться прямо сейчас.

Акция действует с 1 декабря 2025 года до 15 января 2026-го включительно.

Beeline делает связь надежнее, удобнее и доступнее для каждого. Это особенно важно в период подготовки к Новому году, когда общение становится частью праздничной атмосферы. Звоните бесплатно на российские номера «Билайн» и делитесь теплом с родными и друзьями, даже если они сейчас далеко.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016, 16-1526-КР от 21.12.2016, 14-1102-КР от 17.09.2024, 14-1125-КР от 04.11.2024, 16-0089-КР от 18.08.2025, 21-0489-КР от 06.10.2021, 20-0388-КР от 07.02.2020.