«Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов

С 27 по 30 ноября в мобильном приложении MBANK стартует «Зеленая пятница» — одна из крупнейших распродаж сезона в Кыргызстане. Покупателей ждут большие скидки, бесплатная доставка от 2 тысяч сомов и главный приз марафона MBANK — квартира.

Тысячи товаров по категориям «Техника», «Товары для детей», «Дом и быт», «Красота и здоровье» и многим другим будут доступны со скидками до 70 процентов. В акции участвует широкий круг локальных и международных продавцов, а ассортимент сформирован с учетом самых популярных запросов покупателей.

Что ждет клиентов MMarket во время «Зеленой пятницы»:

скидки до 70 процентов;

бесплатная доставка при заказе от 2 тысяч сомов;

выгодная рассрочка без переплат от 3 до 12 месяцев.

Каждая покупка — шанс выиграть квартиру

На период акции вас ждут удвоенные баллы в «Марафоне призов» MBANK:

• 400 баллов — за заказ от 2 тысяч сомов с курьерской доставкой;

• 500 баллов — за самовывоз из ПВЗ от 1 тысячи сомов.

Баллы начисляются при прохождении задания один раз в день.

Не упустите возможность: тысячи товаров со скидками, бесплатная доставка, удобная рассрочка и удвоенные баллы в «Марафоне призов».

И все это во время «Зеленой пятницы» в MMarket!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.