20:29
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Бизнес

«Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов

С 27 по 30 ноября в мобильном приложении MBANK стартует «Зеленая пятница» — одна из крупнейших распродаж сезона в Кыргызстане. Покупателей ждут большие скидки, бесплатная доставка от 2 тысяч сомов и главный приз марафона MBANK — квартира.

Тысячи товаров по категориям «Техника», «Товары для детей», «Дом и быт», «Красота и здоровье» и многим другим будут доступны со скидками до 70 процентов. В акции участвует широкий круг локальных и международных продавцов, а ассортимент сформирован с учетом самых популярных запросов покупателей.

Что ждет клиентов MMarket во время «Зеленой пятницы»:

  • скидки до 70 процентов;
  • бесплатная доставка при заказе от 2 тысяч сомов;
  • выгодная рассрочка без переплат от 3 до 12 месяцев.

Каждая покупка — шанс выиграть квартиру

На период акции вас ждут удвоенные баллы в «Марафоне призов» MBANK:

• 400 баллов — за заказ от 2 тысяч сомов с курьерской доставкой;

• 500 баллов — за самовывоз из ПВЗ от 1 тысячи сомов.

Баллы начисляются при прохождении задания один раз в день.

Не упустите возможность: тысячи товаров со скидками, бесплатная доставка, удобная рассрочка и удвоенные баллы в «Марафоне призов».

И все это во время «Зеленой пятницы» в MMarket!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/351852/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы
Популярные новости
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
21 ноября, пятница
20:21
Искусственный интеллект способствует цифровому насилию в отношении женщин Искусственный интеллект способствует цифровому насилию...
20:05
«Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
20:00
В Бишкеке проходят соревнования по художественной гимнастике
19:49
В Бишкеке началась высадка тюльпанов. Горожан просят не выкапывать луковицы
19:28
Instagram начнет блокировать аккаунты австралийских подростков