Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa

Жители Бишкека экономят на повседневных покупках в торгово-развлекательных центрах столицы — «Таш-Рабат» и «БУМ». MBANK запустил акцию, предлагая 10 процентов кешбэка на покупки в этих ТРЦ. Для горожан это не только моментальная выгода, но и шанс стать участником розыгрыша квартиры.
Выгодные покупки с MBANK
При оплате товаров через MKassa на счет покупателя автоматически возвращается 10 процентов от потраченной суммы. Это значит, что если покупать одежду, технику или продукты на 5 тысяч сомов, то 500 бонусов тут же возвращаются на счет MBANK.
Где в Бишкеке действует акция от MKassa
«Таш-Рабат» и «БУМ» не единственные места, где действует такой кешбэк. Ранее аналогичные выгодные условия банк запустил на столичных рынках — Орто-Сайском и Аламединском, что делает безналичный расчет в Бишкеке выгодным.
«Марафон призов»: главный приз — жилье
Помимо кешбэка, каждая оплата от 1 тысячи сомов через QR MKassa автоматически становится билетом для участия в «Марафоне призов» от MBANK.
В списке заявленных подарков:
- главный приз «Марафона» — квартира в Бишкеке;
- 10 призов по 1 миллиону сомов;
- 20 призов по 500 тысяч сомов;
- 50 призов по 100 тысяч сомов;
- и еще тысячи других призов и сертификатов.
Практический совет для покупателей
Чтобы получить 10 процентов кешбэка, убедитесь, что продавец в ТРЦ принимает оплату именно через QR MKassa. Если у любимого магазина пока нет такой возможности, покупатели могут сами порекомендовать им подключиться — по информации банка, это быстро и бесплатно.
Очевидно, что акция MBANK — это масштабная кампания по продвижению безналичных платежей, что соответствует общему тренду цифровизации Кыргызстана. Для горожан — возможность снизить чек на фоне роста цен и поучаствовать в розыгрыше квартиры и миллионных призов.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия НБ КР № 014.