Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa

Жители Бишкека экономят на повседневных покупках в торгово-развлекательных центрах столицы — «Таш-Рабат» и «БУМ». MBANK запустил акцию, предлагая 10 процентов кешбэка на покупки в этих ТРЦ. Для горожан это не только моментальная выгода, но и шанс стать участником розыгрыша квартиры.

Выгодные покупки с MBANK

При оплате товаров через MKassa на счет покупателя автоматически возвращается 10 процентов от потраченной суммы. Это значит, что если покупать одежду, технику или продукты на 5 тысяч сомов, то 500 бонусов тут же возвращаются на счет MBANK.

Где в Бишкеке действует акция от MKassa

«Таш-Рабат» и «БУМ» не единственные места, где действует такой кешбэк. Ранее аналогичные выгодные условия банк запустил на столичных рынках — Орто-Сайском и Аламединском, что делает безналичный расчет в Бишкеке выгодным.

«Марафон призов»: главный приз — жилье

Помимо кешбэка, каждая оплата от 1 тысячи сомов через QR MKassa автоматически становится билетом для участия в «Марафоне призов» от MBANK.

В списке заявленных подарков:

главный приз «Марафона» — квартира в Бишкеке;

10 призов по 1 миллиону сомов;

20 призов по 500 тысяч сомов;

50 призов по 100 тысяч сомов;

и еще тысячи других призов и сертификатов.

Практический совет для покупателей

Чтобы получить 10 процентов кешбэка, убедитесь, что продавец в ТРЦ принимает оплату именно через QR MKassa. Если у любимого магазина пока нет такой возможности, покупатели могут сами порекомендовать им подключиться — по информации банка, это быстро и бесплатно.

Очевидно, что акция MBANK — это масштабная кампания по продвижению безналичных платежей, что соответствует общему тренду цифровизации Кыргызстана. Для горожан — возможность снизить чек на фоне роста цен и поучаствовать в розыгрыше квартиры и миллионных призов.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.