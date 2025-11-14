13:56
MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае

Международное признание финансового сектора Кыргызстана продолжает набирать темп. MBANK получил сразу три награды International Business Magazine Awards 2025. Победа MBANK подтверждает статус Кыргызстана как одного из лидеров цифровой трансформации финансового сектора в регионе.

Тройное признание достижений MBANK

Жюри International Business Magazine Awards 2025 Winners отметило MBANK в трех категориях.

  • Best Digital Bank Kyrgyzstan 2025 (Лучший цифровой банк Кыргызстана 2025).
  • Excellence in Contactless Payments Kyrgyzstan 2025 (Превосходство в бесконтактных платежах Кыргызстана 2025).
  • Most Innovative Mobile Banking App Kyrgyzstan 2025 (Самое инновационное банковское приложение Кыргызстана 2025).

Список победителей доступен по ссылке.

International Business Magazine Awards — одна из ведущих международных премий в области финансовых технологий и банковских инноваций на Ближнем Востоке и в Азии. Ежегодно в конкурсе участвуют более 300 финансовых организаций из 50 стран. Оценка проводится независимым жюри по критериям: инновационность продукта, пользовательский опыт, технологическая инфраструктура и влияние на развитие цифровой экономики региона.

Значение победы для финтех-рынка Кыргызстана

Получение трех наград International Business Magazine подтверждает, что цифровые сервисы MBANK в Кыргызстане соответствуют международным стандартам. Победа MBANK в категориях лучшего цифрового банкинга и превосходства в бесконтактных платежах демонстрирует активное развитие финтех-рынка Кыргызстана и его потенциал в сфере инновационных финансовых технологий.

Это достижение не только усиливает бренд MBANK как лидера цифрового банкинга в Центральной Азии, но и повышает инвестиционную привлекательность Кыргызстана.Страна постепенно становится заметным игроком в области финансовых технологий (fintech) и электронных платежей.

MBANK — инновационный суперапп из Кыргызстана

MBANK — это суперапп, разработанный кыргызстанцами, в котором уже сейчас можно получить тысячи различных услуг, от мгновенных переводов зарубеж и оплаты госсервисов до покупок билетов на самолеты и в кино. Это признание подтверждает эффективность работы банковского приложения, развития бесконтактных платежей и стратегии цифрового банкинга, доказывая безусловные лидерские позиции MBANK в этих направлениях.

Подробнее о продуктах банка вы можете узнать на официальном сайте MBANK.

Первый заместитель председателя правления MBANK Марат Торалиев прокомментировал получение наград International Business Magazine, отметив стратегический фокус на технологиях: «Наша миссия — развивать Кыргызстан, создавая лучшую цифровую экосистему нужных сервисов и инновационных решений для каждого. Эти награды подтверждают правильность нашей стратегии. Гордимся представлять Кыргызстан на международной арене и намерены продолжать цифровое развитие наших услуг для комфорта наших клиентов».

MBANK
