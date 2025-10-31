17:16
Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана

Согласно Указу президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова № 302 от 30 октября 2025 года, ОАО «Элдик Банк» официально признано продолжателем культуры сберегательного дела Кыргызстана, берущей начало с 1925 года.

Документ закрепляет особую роль «Элдик Банка» в сохранении и развитии традиций бережливости и доверия, сформированных за 100 лет истории сберегательного дела в стране. Главная цель решения — сохранить историческое наследие и укрепить культуру финансовой ответственности среди граждан Кыргызстана.

Историческое наследие

Первые советские сберегательные кассы в Кыргызстане появились в 1925 году в Оше и Джанги-Джольском районе. Они стали началом богатой столетней истории сберегательного дела в стране: здесь можно было не только хранить деньги, но и делать денежные переводы, выпускать заемные сертификаты, проводить операции с процентными и ценными бумагами.

В Бишкеке (тогда Фрунзе) одна из первых сберкасс располагалась на пересечении улиц Советской и Фрунзе. Здание сохранилось до сих пор, а надпись на фасаде гласит о возможности вложить деньги.

Во время Великой Отечественной войны сберкассы активно участвовали в поддержке Советской Армии, проводя народные лотереи для поддержки фронта.

В послевоенные годы они стали символом доверия граждан государству. Люди не только копили, но и участвовали в популярных тогда «тиражах по выигранным вкладам».

В 1963 году сберкассы были переданы в ведение Госбанка СССР как отдельное учреждение. Они стали неотъемлемой частью жизни кыргызстанцев. Им безоговорочно доверяли и знали, что здесь можно не только сохранять деньги. В этот период сберкассы оказывали довольно обширный спектр услуг.

В 1987 году произошло важное преобразование: сберкассы в республике стали Киргизским республиканским банком Сберегательного банка СССР. Это был уже не просто набор касс, а мощный финансовый институт, знакомый каждому жителю страны.

Этапы преобразований

  • 1987 год — преобразование в Киргизский республиканский банк Сберегательного банка СССР;
  • 1991 год — преобразование в Коммерческий «Кыргызэлбанк»;
  • 1996 год — ликвидация «Кыргызэлбанка»;
  • 1996 год — создание АООТ «Расчетно-сберегательная компания»;
  • 1997 год — АООТ «Расчетно-сберегательная компания» признано агентом правительства КР по проведению восстановления денежных сбережений граждан, помещенных в «Кыргызэлбанке»;
  • 2008 год — ОАО «Расчетно-сберегательная компания» переименовано в ОАО «РСК Банк»;
  • 2024 год — ОАО «РСК Банк» переименовано в ОАО «Элдик Банк».

«Элдик Банк» с достоинством продолжает вековую традицию сберегательного дела в Кыргызстане, бережно сохраняя опыт поколений и бесценное наследие доверия, которое ведет вперед к будущему.

«Признание «Элдик Банка» продолжателем культуры сбережений — это не только высокая честь, но и огромная ответственность перед страной и народом. Мы являемся наследниками столетней истории доверия и бережливости, и для нас важно не просто хранить это наследие, а приумножать его через инновации, устойчивое развитие и поддержку наших клиентов. В рамках Указа президента «Элдик Банк» реализует масштабную программу мероприятий, посвященных 100-летию сберегательного дела Кыргызстана, включая инициативы по повышению финансовой грамотности, развитию культуры накоплений и укреплению доверия к национальной банковской системе», — подчеркнул председатель правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев.
