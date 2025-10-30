Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»

Выбирать профессию своей мечты никогда не рано и не поздно. Но лучше принять правильное решение еще в школьном возрасте, чтобы подготовиться к дальнейшему обучению и быстрее достичь поставленной цели. А поможет в этом социальный проект «Профориентация» от Beeline Кыргызстан.

«Профориентация» — это бесплатная онлайн-платформа для школьников и студентов, а также для родителей, которые желают помочь своим детям в выборе будущей специальности. Здесь можно пройти тест для определения наиболее подходящего типа профессии и познакомиться с самыми разными направлениями.

Платформа от Beeline включает около 30 видеоуроков на кыргызском и русском языках о самых востребованных, популярных и перспективных специальностях — от сферы IT до творческих направлений. О каждой профессии рассказывают признанные специалисты, которые успешно работают в этой сфере.

Первые четыре урока доступны всем, даже незарегистрированным пользователям. Чтобы продолжить работу, необходимо авторизоваться по номеру Beeline. После регистрации вы получите бессрочный доступ ко всем материалам, а также к тестовым вопросам для проверки и закрепления знаний.

Платформа «Профориентация» будет полезна молодым людям, которые:

еще не определились с будущей профессией;

уже приняли решение и стремятся узнать больше о выбранной специальности;

интересуются разными профессиями, включая те, о которых раньше не задумывались;

хотят сделать уверенный, осознанный и интересный выбор.

Рынок труда стремительно меняется: современные вызовы, новые профессии, технологии будущего. Проект «Профориентация» помогает увидеть реальные перспективы разных специальностей, узнать, какие навыки востребованы в современном мире и что нужно для успешного старта. Выбирайте то, что вам ближе, и начинайте строить свое будущее уже сейчас.

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.