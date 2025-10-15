15:10
Бизнес

Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно

Осень — время, когда хочется замедлиться, заварить чай и укутаться в одеяло. А если добавить к этому хорошее кино — получится идеальный вечер.

RizaNova — новый онлайн-кинотеатр в O!TV, где каждая история наполнена душой и культурой Центральной Азии. Здесь оживают герои, знакомые интонации и сюжеты, в которых каждый зритель узнает частичку себя.

По акции первые 14 дней просмотра предоставляются бесплатно при первом подключении.

Просто подключите RizaNova и смотрите любимые фильмы без рекламы в качестве Full HD. Смотреть можно с одного аккаунта сразу на пяти устройствах. Для абонентов О! просмотр еще приятнее — интернет-трафик не тарифицируется.

Акция действует с 15 октября до 29 октября 2025 года, после чего подписка составит 7 сомов в сутки (с НДС, без НсП).

Скачивайте O!TV по ссылке https://o.kg/s/otv и подключайте кинотеатр RizaNova в приложении «Мой О!» или командой *808*1#.

Включайте RizaNova в O!TV и открывайте для себя кино, которое рассказывает, наполняет чувствами и греет новыми эмоциями.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР,  16-0063-КР от 06.12.2016.

Подробнее: o.kg
https://24.kg/biznes_info/347287/
просмотров: 154
Версия для печати
Бизнес
