Сотовый оператор Beeline, авторизованный реселлер компании Apple в Кыргызстане, рад объявить сразу две отличные новости. Во-первых, мир познакомился с новым поколением айфонов и других устройств на ежегодной презентации Apple. Во-вторых, совсем скоро долгожданные новинки, включая iPhone 17, будут доступны для предзаказа в офисах Beeline.

В ночь с 9 на 10 сентября Apple представила целую линейку устройств, которые уже называют революционными:

iPhone 17 Air — самый тонкий iPhone в истории (всего 5,6 миллиметра), титановый корпус и камера 48 МП.

iPhone 17 Pro и Pro Max — тройная камера нового поколения (48 МП, 8-кратный зум) и инновационная система жидкостного охлаждения.

AirPods Pro 3 — лучшее шумоподавление и уникальная функция Live Translation в реальном времени.

Apple Watch Series 11 — измерение давления и новые возможности для спорта и заботы о здоровье.

Компания сделала акцент на тонком дизайне, камерах нового поколения и инновационных возможностях экосистемы.

Уже скоро кыргызстанцы смогут оформить предзаказ на новые устройства Apple в офисах Beeline. Это отличная возможность стать обладателем официальных новинок и воспользоваться выгодными условиями.

«Благодаря статусу авторизованного реселлера Apple Beeline помогает сделать ближе передовые технологии и гарантирует подлинность продукции, которая доступна в наших офисах, — сказал генеральный директор «Beeline Кыргызстан» Мирлан Кубаталиев. — Уже скоро мы поделимся подробной информацией о новинках и предложениях для покупателей. Следите за обновлениями».

В офисах «Beeline Кыргызстан» только оригинальная продукция и выгодные условия для тех, кто ценит качество, стиль и надежность. Выбирайте лучшее для себя и близких!

