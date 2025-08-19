10:56
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Бизнес

«Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»

Канцтовары, форма, обувь — время готовиться к школе!

С 18 августа по 15 сентября 2025 можно получить ТЕЗ и онлайн-кредит от 19 процентов годовых*.

Преимущества ТЕЗ кредита

  • Моментальное оформление.
  • Без залога и поручителей.
  • Процентная ставка — от 19% годовых*.
  • Максимальный срок — до 24 месяцев.
  • Получение кредита в офисах или пунктах обслуживания клиентов.
  • Возможность получения кредита 24/7 самостоятельно в мобильном приложении Optima24.

Условия оформления

  • Паспорт гражданина КР.
  • Возраст от 21 года.

Подготовьтесь к учебному году уже сейчас!

Список пунктов обслуживания для получения кредита доступен на официальном сайте «Оптима Банк».

Скачайте приложение Optima24:
App Store
Google Play

Лицензия НБ КР № 018.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/340113/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
«Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
Популярные новости
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
Бизнес
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
&laquo;Оптима Банк&raquo; снижает ставки и&nbsp;запускает акцию &laquo;Back to&nbsp;school&raquo; «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
KICB приглашает студентов принять участие в&nbsp;конкурсе на&nbsp;стипендию Кванг Янг Чой KICB приглашает студентов принять участие в конкурсе на стипендию Кванг Янг Чой
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; банковские услуги в&nbsp;смартфоне для всех мобильных операторов «Мой О!» — банковские услуги в смартфоне для всех мобильных операторов
19 августа, вторник
10:48
Новым художественным руководителем Кыргызского драмтеатра стала Альбина Имашева Новым художественным руководителем Кыргызского драмтеат...
10:40
Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
10:38
В Кыргызстане упрощены условия для привлечения крупных инвесторов
10:33
Минстрой аннулировал 249 лицензий в первом полугодии: нарушение технических норм
10:22
«Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»