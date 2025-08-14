О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов

В Кыргызстане продолжается горячий курортный сезон: туристы с удовольствием планируют поездки и открывают для себя живописные уголки страны. А значит, быстрый и стабильный интернет особенно важен как для путешественников, так и для тех, кто сейчас на работе.

Мобильный оператор О! делает интернет быстрее и стабильнее по всей стране — ставит новые станции и обновляет оборудование. Все ради того, чтобы интернет работал быстро и стабильно даже в самых популярных и удаленных уголках КР.

Особое внимание — туристическим маршрутам. Так, улучшено качество 4G-интернета вдоль ключевой трассы через Боомское ущелье — именно по ней тысячи отдыхающих направляются к побережью озера Иссык-Куль. Улучшено покрытие и на самих курортах: в Караколе, Чолпон-Ате, Балыкчи, а также в селах Ананьево, Боз-Булун, Бостери, Булан-Соготту, Джениш, Джон-Булак, Корумду, Кутургу, Нововознесеновка, Новоконстантиновка, Ондоруш, Сары-Ой, Светлая Поляна, Темировка, Токтогул, Тюп, Чок-Тал.

В Чуйской области высокоскоростной интернет стал доступен в Бишкеке, Токмаке, жилмассивах «Калыс‑Ордо» и «Ак‑Бата», а также в десятках сел: Чым‑Коргон, Сокулук, имени Алиаскара Токтоналиева, Туз, Юрьевка, Ак‑Сай, Кошой, имени Тельмана, Военно‑Антоновка, Ленинском, Пригородном, Чуй, Манас, Лебединовка, Маевка, Кок‑Жар, Алексеевка, Суусамыр. Связь улучшена также в аэропорту «Манас», на базе отдыха «Оруу-Сай» и предприятии «Алтын‑Кен».

В Джалал-Абадской области сеть 4G стала доступнее в Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Токтогуле, Кочкор-Ате, Кербене и более чем 30 селах, включая Айгыр-Джал, Алма, Арал, Благовещенка, Джаны-Базар, Джазгак, Джар-Кыштак, Жоон-Кунгой, Катар-Джангак, Кара-Башат, Кедей-Арык, Комсомол, Которме, Курулуш, Кызыл-Кыргызстан, Кызыл-Озгерюш, Масы, Момбеково, Олон-Булак, Сасык-Булак, Семет, Сары-Талаа, Таран-Базар, Таш-Булак, Тенги, Торкент и имени Куйбышева.

В Нарынской области сеть укреплена в селах Куланак, Тюгель-Сай и на территории ГЭС «Куланак».

В Ошской области улучшено покрытие в Ошe, Ноокате и селах Каранай, Куршаб, Арык-Бою, Жайылма, Мырза-Аке, Кыргыз-Чек, Мамажан, Дыйкан-Кыштак, Зарбалик, Джапалак, Араван, Отуз-Адыр.

В Баткенской области — в селах Жаш-Тилек и Ондоруш.

О! сохраняет лидерство по покрытию 4G LTE населенной территории Кыргызстана. А это значит, что миллионы абонентов получают доступ к стабильной и быстрой связи, где бы они ни находились: на работе, в дороге или на летнем отдыхе.

Подключиться к сети О! и выбрать удобный тариф можно в приложении «Мой О!» удаленно и без похода в офисы благодаря технологии eSIM. Также это можно сделать в ближайшем магазине O!Store.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.