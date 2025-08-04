Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»

До 31 декабря 2025 года у клиентов «Оптима Банка» есть отличная возможность не только отправлять переводы через систему «Золотая корона», но и выигрывать ценные призы каждый месяц.
Условия участия просты:
- Отправьте денежный перевод через систему «Золотая корона» в любом отделении «Оптима Банка».
- Сумма перевода — от 10 тысяч сомов.
- Никакой регистрации — вы автоматически становитесь участником акции.
Призы разыгрываются каждый месяц:
1-е место — электросамокат Ninebot F2 Plus;
2-е место — электровелосипед Skillmax 350 Вт;
3-е место — телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.
Чем чаще вы отправляете переводы, тем выше ваши шансы на победу!
Не упустите возможность — совершайте денежные переводы через систему «Золотая корона» и становитесь участником розыгрыша подарков на каждом этапе.
Все подробности на официальном сайте «Оптима Банка».