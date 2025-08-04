12:12
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Бизнес

Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»

До 31 декабря 2025 года у клиентов «Оптима Банка» есть отличная возможность не только отправлять переводы через систему «Золотая корона», но и выигрывать ценные призы каждый месяц.

Условия участия просты:

  • Отправьте денежный перевод через систему «Золотая корона» в любом отделении «Оптима Банка».
  • Сумма перевода — от 10 тысяч сомов.
  • Никакой регистрации — вы автоматически становитесь участником акции.

Призы разыгрываются каждый месяц:

1-е место — электросамокат Ninebot F2 Plus;
2-е место — электровелосипед Skillmax 350 Вт;
3-е место — телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.

Чем чаще вы отправляете переводы, тем выше ваши шансы на победу!

Не упустите возможность — совершайте денежные переводы через систему «Золотая корона» и становитесь участником розыгрыша подарков на каждом этапе.

Все подробности на официальном сайте «Оптима Банка».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338419/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
«Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
«Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Популярные новости
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Семь сериалов на&nbsp;Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с&nbsp;&laquo;Комбо&raquo; Семь сериалов на Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с «Комбо»
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Бизнес
Отправляйте переводы и&nbsp;выигрывайте подарки с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короной&raquo; Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
4 августа, понедельник
12:11
Узбекистан стал лидером по экспорту ковров в Кыргызстан Узбекистан стал лидером по экспорту ковров в Кыргызстан...
12:07
Скульптор Тамила Маматова извинилась за высказывания об иллюстрации Герцена
12:03
Милиция расследует инцидент с дракой в торговом центре Кара-Балты
12:02
Жан Воинов освобожден из-под стражи — суд учел отказ потерпевшего от претензий
12:00
Насколько стабилен сом. Рубль вырос на треть, тенге — самая слабая валюта