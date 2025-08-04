Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»

До 31 декабря 2025 года у клиентов «Оптима Банка» есть отличная возможность не только отправлять переводы через систему «Золотая корона», но и выигрывать ценные призы каждый месяц.

Условия участия просты:

Отправьте денежный перевод через систему «Золотая корона» в любом отделении «Оптима Банка».

Сумма перевода — от 10 тысяч сомов.

Никакой регистрации — вы автоматически становитесь участником акции.

Призы разыгрываются каждый месяц:

1-е место — электросамокат Ninebot F2 Plus;

2-е место — электровелосипед Skillmax 350 Вт;

3-е место — телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.

Чем чаще вы отправляете переводы, тем выше ваши шансы на победу!

Не упустите возможность — совершайте денежные переводы через систему «Золотая корона» и становитесь участником розыгрыша подарков на каждом этапе.

Все подробности на официальном сайте «Оптима Банка».