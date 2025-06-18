Лето — самое время отдыхать и наслаждаться любимыми развлечениями, пока едешь к любимому озеру или отдыхаешь в парке.

«Переходи на О! Комбо» дает все и сразу — и даже больше! Например, еще +40 ГИГАБАЙТ бесплатно к базовым пакетам услуг. Это еще больше YouTube и любимых соцсетей, еще больше свободы не думать о трафике. Выбирайте еще одну бесплатную комбо-опцию и включайтесь в лето по полной!

Две комбо-опции на выбор бесплатно — вы сами решаете, что вам нужнее:

+40 ГБ интернета на максимальной скорости. Подписка на «Яндекс Плюс»: музыка, кино, скидка на поездки по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» в «Яндекс Go», электронные и аудиокниги. Бесплатная раздача Wi-Fi. Более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве. Онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке. Онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира. Онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы. Онлайн-кинотеатр WINK: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

«Переходи на О! Комбо» — это свобода общения и развлечений:

безлимитные звонки и SMS внутри сети О!, бесплатные пакеты минут для звонков на другие мобильные сети КР — будьте на связи с родными и друзьями;

много интернета для всего — от переписок до сериалов;

топ-40 ТВ-каналов в приложении O!TV — фильмы, спорт, шоу, которые можно смотреть с пяти разных устройств одновременно.

Соберите свою идеальную комбинацию и пользуйтесь тем, что действительно нужно именно вам.

Подключайте тарифы «Переходи на О! КОМБО», выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении «Мой О!» на ваше усмотрение. Подробнее о тарифах линейки «КОМБО» можно узнать на сайте: perehodi.o.kg.

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