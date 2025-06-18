16:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик

Лето — самое время отдыхать и наслаждаться любимыми развлечениями, пока едешь к любимому озеру или отдыхаешь в парке.

«Переходи на О! Комбо» дает все и сразу — и даже больше! Например, еще +40 ГИГАБАЙТ бесплатно к базовым пакетам услуг. Это еще больше YouTube и любимых соцсетей, еще больше свободы не думать о трафике. Выбирайте еще одну бесплатную комбо-опцию и включайтесь в лето по полной!

Две комбо-опции на выбор бесплатно — вы сами решаете, что вам нужнее:

  1. +40 ГБ интернета на максимальной скорости.
  2. Подписка на «Яндекс Плюс»: музыка, кино, скидка на поездки по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» в «Яндекс Go», электронные и аудиокниги.
  3. Бесплатная раздача Wi-Fi.
  4. Более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве.
  5. Онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке.
  6. Онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира.
  7. Онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы.
  8. Онлайн-кинотеатр WINK: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

«Переходи на О! Комбо» — это свобода общения и развлечений:

  • безлимитные звонки и SMS внутри сети О!, бесплатные пакеты минут для звонков на другие мобильные сети КР — будьте на связи с родными и друзьями;
  • много интернета для всего — от переписок до сериалов;
  • топ-40 ТВ-каналов в приложении O!TV — фильмы, спорт, шоу, которые можно смотреть с пяти разных устройств одновременно.

Соберите свою идеальную комбинацию и пользуйтесь тем, что действительно нужно именно вам.

Подключайте тарифы «Переходи на О! КОМБО», выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении «Мой О!» на ваше усмотрение. Подробнее о тарифах линейки «КОМБО» можно узнать на сайте: perehodi.o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333143/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
Лето, бесплатная раздача Wi-Fi — отличное КОМБО
Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
О! призывает к осторожности: «400 сомов за отзыв» — это обман
eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в Кыргызстан
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Популярные новости
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; первым в&nbsp;КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
Отдыхай, смотри, общайся&nbsp;&mdash; выбирай &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; и&nbsp;забудь про трафик Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
«Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР «Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
18 июня, среда
16:51
«Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участни...
16:43
Юрист призвала депутатов вернуть шестую редакцию законопроекта о СМИ
16:42
Электронные браслеты для семейных насильников. Как они будут работать
16:37
Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
16:21
В парламенте интересуются, в розыске ли Кашкар Джунушалиев и когда его накажут