С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами

В этом году День защиты детей в Оше стал особенно добрым и душевным — во многом благодаря Мобильному оператору О!.
Совместно с мэрией, Ошским городским управлением труда социального обеспечения и миграции и другими организациями для детей удалось организовать настоящий праздник детства. Большое мероприятие прошло в парке имени Токтогула Сатылганова. Здесь звучала живая музыка, выступали творческие коллективы, дети с восторгом участвовали в конкурсах, танцах, спортивных играх и даже смотрели кукольный спектакль. От шахмат до перетягивания каната — каждый мог найти занятие по душе. А главными героями праздника стали 500 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все они получили подарки от О!.
Мобильный оператор О! снова показал, что технологии и бизнес могут и должны быть человечными. Компания не просто предоставляет связь и интернет, но и стремится быть рядом в моменты, когда это действительно важно, с теплым словом и реальными действиями.