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Бизнес

С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами

В этом году День защиты детей в Оше стал особенно добрым и душевным — во многом благодаря Мобильному оператору О!.

Совместно с мэрией, Ошским городским управлением труда социального обеспечения и миграции и другими организациями для детей удалось организовать настоящий праздник детства. Большое мероприятие прошло в парке имени Токтогула Сатылганова. Здесь звучала живая музыка, выступали творческие коллективы, дети с восторгом участвовали в конкурсах, танцах, спортивных играх и даже смотрели кукольный спектакль. От шахмат до перетягивания каната — каждый мог найти занятие по душе. А главными героями праздника стали 500 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все они получили подарки от О!.

На этом добрые дела не закончились. В преддверии праздника в компании был организован внутренний благотворительный сбор, в котором приняли участие сотрудники компании. К собранным средствам компания добавила собственный вклад — и все было направлено на помощь семьям, оказавшимся в сложных условиях. Это семьи с детьми с особенностями развития, малообеспеченные, а также те, где родители имеют инвалидность. Для них были закуплены и переданы продуктовые наборы — как знак внимания, заботы и поддержки.

Мобильный оператор О! снова показал, что технологии и бизнес могут и должны быть человечными. Компания не просто предоставляет связь и интернет, но и стремится быть рядом в моменты, когда это действительно важно, с теплым словом и реальными действиями.

Праздник получился искренним и теплым. И каждый, кто участвовал — сотрудники О!, партнеры, родители, дети, стал частью большого доброго дела. Потому что именно такие инициативы напоминают: каждый из нас может подарить другому человеку частичку надежды и света. Благодарим всех, кто не остался в стороне, кто нашел время, чтобы помочь, и кто разделяет с нами ценности человечности, ответственности и взаимной поддержки.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331286/
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