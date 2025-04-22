Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки

Казахстан 1 мая 2025 года вновь поднимает тарифы на железнодорожные перевозки — на этот раз на 35 процентов за услуги магистральной железнодорожной сети (МЖС). Об этом сообщил национальный оператор «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ). Повышение не стало неожиданностью: в последние годы КТЖ последовательно увеличивает тарифную нагрузку, объясняя это необходимостью масштабной модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Кыргызстан как государство, не имеющее выхода к морю и зависящее от железнодорожного и автомобильного транзита через соседние страны, напрямую ощутит последствия этого решения.

Почему Казахстан поднимает тарифы?

По официальным данным, КТЖ обосновывает незапланированный рост тарифов потребностью в дополнительных средствах на реализацию скорректированной инвестиционной программы. Протяженность казахстанской железнодорожной сети составляет более 16 тысяч километров, и значительная часть путей и оборудования требует срочной реконструкции. Власти заявляют, что инвестиции в инфраструктуру должны быть обеспечены за счет увеличения внутренних доходов, включая тарифы. Помимо этого, Казахстан стремится повысить эффективность логистики, особенно в свете растущей конкуренции за транзитные маршруты в Центральной Азии.

Однако важно понимать, что подобные меры, направленные на внутренние цели Казахстана, могут иметь внешние последствия — особенно для стран, пользующихся его инфраструктурой в качестве транзитной.

Кыргызстан в зоне риска

Кыргызстан импортирует значительное количество товаров из Казахстана, а также получает крупные объемы грузов из России транзитом через казахстанскую территорию. Повышение тарифов на перевозки, пусть даже частичное, может привести к удорожанию логистики на всех этапах цепочки поставок. Сектор ГСМ — один из первых, кто ощутит давление. Грузовые поставки нефтепродуктов из России, транзит которых идет преимущественно через Казахстан, уже сталкиваются с высокими затратами на логистику. Увеличение тарифа на 35 процентов может спровоцировать рост цен на бензин и дизель в Кыргызстане, особенно в период весенне-летнего оживления сельхозработ и строительства.

Что дальше?

Для Кыргызстана важно не просто отслеживать подобные изменения у соседей, но и выстраивать долгосрочную стратегию транспортной независимости и устойчивости. Повышение тарифов КТЖ — это сигнал для стран Центральной Азии: логистика становится все более дорогим ресурсом, и кто не адаптируется — останется на обочине новых экономических маршрутов.