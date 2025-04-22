05:46
USD 86.88
EUR 99.90
RUB 1.09
Бизнес

Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки

Казахстан 1 мая 2025 года вновь поднимает тарифы на железнодорожные перевозки — на этот раз на 35 процентов за услуги магистральной железнодорожной сети (МЖС). Об этом сообщил национальный оператор «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ). Повышение не стало неожиданностью: в последние годы КТЖ последовательно увеличивает тарифную нагрузку, объясняя это необходимостью масштабной модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Кыргызстан как государство, не имеющее выхода к морю и зависящее от железнодорожного и автомобильного транзита через соседние страны, напрямую ощутит последствия этого решения.

Почему Казахстан поднимает тарифы?

По официальным данным, КТЖ обосновывает незапланированный рост тарифов потребностью в дополнительных средствах на реализацию скорректированной инвестиционной программы. Протяженность казахстанской железнодорожной сети составляет более 16 тысяч километров, и значительная часть путей и оборудования требует срочной реконструкции. Власти заявляют, что инвестиции в инфраструктуру должны быть обеспечены за счет увеличения внутренних доходов, включая тарифы. Помимо этого, Казахстан стремится повысить эффективность логистики, особенно в свете растущей конкуренции за транзитные маршруты в Центральной Азии.

Однако важно понимать, что подобные меры, направленные на внутренние цели Казахстана, могут иметь внешние последствия — особенно для стран, пользующихся его инфраструктурой в качестве транзитной.

Кыргызстан в зоне риска

Кыргызстан импортирует значительное количество товаров из Казахстана, а также получает крупные объемы грузов из России транзитом через казахстанскую территорию. Повышение тарифов на перевозки, пусть даже частичное, может привести к удорожанию логистики на всех этапах цепочки поставок. Сектор ГСМ — один из первых, кто ощутит давление. Грузовые поставки нефтепродуктов из России, транзит которых идет преимущественно через Казахстан, уже сталкиваются с высокими затратами на логистику. Увеличение тарифа на 35 процентов может спровоцировать рост цен на бензин и дизель в Кыргызстане, особенно в период весенне-летнего оживления сельхозработ и строительства.

Что дальше?

Для Кыргызстана важно не просто отслеживать подобные изменения у соседей, но и выстраивать долгосрочную стратегию транспортной независимости и устойчивости. Повышение тарифов КТЖ — это сигнал для стран Центральной Азии: логистика становится все более дорогим ресурсом, и кто не адаптируется — останется на обочине новых экономических маршрутов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326932/
просмотров: 2381
Версия для печати
Материалы по теме
Обрабатывать растительность вокруг железной дороги будут дроны
Минэнерго Кыргызстана разъяснило механизм будущего повышения тарифов
Минэнерго предлагает повысить тарифы на отопление с июня этого года
Перенос железной дороги из Бишкека. Решение по разработке ТЭО пока не принято
Кольцевую железную дорогу вокруг Иссык-Куля намерены построить за 5-6 лет
Ж/д маршрут Бишкек — Балыкчи в летний сезон — 2024 принес прибыль в 15 миллионов
С мая кыргызстанцы начнут больше платить за электроэнергию
ОСАГО. Когда могут повысить стоимость полиса в Кыргызстане
Казахстан повышает тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 16 процентов
Новые тарифы на электричество предлагает Минэнерго
Популярные новости
MEGA в&nbsp;честь дня рождения объявляет скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;VIP-номера MEGA в честь дня рождения объявляет скидки до 70 процентов на VIP-номера
KICB поддерживает участие женщин в&nbsp;цифровой экономике KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
Безлимитный Telegram за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой от&nbsp;О! Безлимитный Telegram за границей с новой услугой от О!
Бизнес
Казахстан снова поднимает тарифы на&nbsp;железнодорожные перевозки Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки
Госбанк развития&nbsp;КР направит $60 миллионов на&nbsp;зеленые кредиты для МСБ Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Распродажа в&nbsp;O!Store: успейте забрать свой смартфон со&nbsp;скидкой до&nbsp;40&nbsp;процентов Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
23 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 апреля, вторник
23:36
Все для вашего удобства. LG представила монитор Smart Monitor Swing на колесах
22:48
В индийской части Кашмира неизвестные открыли огонь по группе туристов
22:22
Президент Садыр Жапаров завершил официальный визит в Бахрейн. Фоторепортаж
22:01
Власти США потребовали от Google продать браузер Chrome — СМИ
21:49
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург