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Бизнес

Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!

Семейный тариф «Семья Премиум» от О! — это лучшая возможность подключиться к сети О! сейчас, где каждый член семьи получает безлимит в своем смартфоне, а дома — топовый интернет от Saima. Такой тариф вы можете найти только у Мобильного оператора О!.

Полный безлимит на каждом номере

Каждому свое: подросток смотрит любимые соцсети, учится и играет онлайн без лагов и зависаний, родители свободно общаются по работе, а бабушка звонит друзьям и делится фото с внуками.

Топовый домашний интернет от Saima

500 Мбит/с — это суперскорость! Забудьте про лаги в онлайн-играх, смотрите видео в 4K, загружайте файлы моментально.

В комплекте к домашнему интернету вы получаете БЕСПЛАТНО:

  • Гигабитный Wi-Fi-роутер — мы знаем, что для такой скорости нужно мощное оборудование.

  • Новейшую ТВ-приставку с возможностью просмотра YouTube — фильмы, сериалы, спорт и музыка на большом экране — это же круто!

  • Доступ к пяти онлайн-кинотеатрам: Etnomedia, Start, Premier, Wink, «О!Кино».

Экономия до 50 процентов

Оплачивать мобильные номера в семейной группе гораздо выгоднее, чем платить за каждый номер отдельно и еще отдельно оплачивать домашний интернет.

Все расходы под контролем

Забудьте о пополнении баланса на разных номерах. Вы больше не переживаете, что кому-то не хватит интернета. Все списывается только раз в месяц с одного номера за всю семью. Базовый комплект из трех номеров + домашний интернет стоят всего 1 тысячу 990 сомов за 30 дней. Если нужно, можно добавить еще больше номеров в семейную группу.

Тариф доступен как для новых, так и для действующих абонентов О!.

Подключиться и добавить номера в семейную группу можно в приложении «Мой О!». Проверить, доступно ли подключение домашнего интернета от Saima по вашему адресу, можно прямо в приложении. Подключиться к новому тарифу также можно в любом O!Store.

Лучший момент для подключения — прямо сейчас!

Стабильная связь, быстрый интернет и удобная оплата — все, что нужно для комфортной жизни. Подробнее о тарифе «Семья Премиум» на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323359/
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