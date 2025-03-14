Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?

Главное — не нужно паниковать и бояться. Буквально вчера семью аистов засняли в селе Хаджир-Абад в Джалал-Абадской области.

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По словам местных жителей, обычно аисты занимают гнезда в апреле, но в этом году это случилось немного раньше. Птицы борются за наилучше расположенные места гнездования, чтобы начать высиживать яйца. Вышло так, что таким местом вот уже пару лет становится сотовая вышка О! в Базар-Коргонском районе. Здесь птицы проводят около двух-трех месяцев, кормят и воспитывают птенцов, упражняя мышцы крыльев. Затем они покидают свою «квартиру» до следующего года.

Такое соседство — еще одно подтверждение того, что базовые станции мирно существуют с природой.

Как сообщают технические специалисты О!, они прилагают все усилия, чтобы продолжать так сосуществовать, учитывая, что башни рассчитаны под определенные нагрузки (количество, габариты и вес оборудования, которое может быть смонтировано наверху).

Мобильный оператор О! всегда строго соблюдает все санитарные нормы при установке объектов, что проверяется независимой лабораторией, а также различными государственными службами.

Компания продолжает работать во благо Кыргызстана, обеспечивая современными цифровыми возможностями граждан, среди которых связь с экстренными службами, доступ к онлайн-образованию в самых отдаленных уголках страны, возможности для развития бизнеса и многое другое.

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