Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?

Новый тариф «Семья Премиум» от О! быстро набирает популярность среди кыргызстанцев, и вот почему.

Тариф включает в себя сразу несколько премиальных услуг связи и не просто объединяет несколько мобильных номеров с полным безлимитом, но и проводной домашний интернет на скорости 500 мегабит в секунду.

Что получает вся семья?

Мобильный интернет и связь: на каждом номере безлимитный интернет, бесплатная раздача Wi-Fi, звонки в сети О! и 100 минут на другие мобильные сети КР.

Домашний интернет от Saima на скорости до 500 мегабит в секунду + интерактивное ТВ. Скорость такая, что ваши старые устройства почувствуют себя динозаврами.

БЕСПЛАТНО в комплекте идут суперскоростной двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер и ТВ-приставка, а также доступ к 5 онлайн-кинотеатрам!

Один за всех, и все... с интернетом!

Все расходы на мобильную связь и домашний интернет объединены в один платеж, который списывается с главного номера семейной группы. Нет необходимости пополнять баланс каждой SIM-карты отдельно в разное время и следить за разными платежами.

Тариф доступен как для новых, так и для действующих абонентов О!.

Подключиться и добавить номера в семейную группу (она может состоять из семи мобильных номеров!) можно в приложении «Мой О!».

Проверьте, доступно ли подключение домашнего интернета от Saima по вашему адресу прямо в приложении, и подключайтесь за пару касаний. Подключиться к новому тарифу также можно в любом O!Store.

Стоимость базового комплекта из трех номеров всего 1 тысячу 990 сомов за 30 дней.

Реальная экономия

С тарифом «Семья Премиум» ваша семья может тратить почти в два раза меньше по сравнению с оплатой этих услуг по отдельности.

Это уникальный тариф, который закрывает все потребности по связи для современной семьи. Этим и объясняется повышенный интерес кыргызстанцев к новому тарифу от О!. Подключайтесь и вы!

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Подключение к тарифу доступно во всех областях страны для новых абонентов ЗАО SAIMA TELECOM при технической возможности подключения проводного интернета. Районы, в которых доступно подключение тарифа, можно узнать в любом филиале O!Store. Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе «Семья Премиум» на сайте www.o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.