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Бизнес

Samsung со скидкой + аксессуары в подарок от O!Store — только в марте

Весна — время ярких перемен! Начните с нового Samsung в O!Store.

Магазины O!Store готовы согреть вас горячими скидками и приятными эмоциями от подарков.

С 11 по 31 марта покупайте модели Samsung A35 и Samsung A55 по сниженной цене и получайте аксессуары в подарок на сумму скидки до 1 тысячи 200 сомов!

Что особенного в этих смартфонах Samsung?

  • Samsung A35 мощный и стильный. Обновленный дизайн, AMOLED-экран 120 Гц, камера 50 МП и поддержка 5G — все, что нужно для комфортного пользования каждый день.

  • Samsung A55 — еще больше возможностей. Улучшенный процессор, камера с оптической стабилизацией, алюминиевый корпус и супербыстрая зарядка делают его отличным выбором для тех, кто любит скорость и качество.

Аксессуары в подарок: выберите то, что вам нужно: чехлы, наушники, кабели или другие полезные гаджеты.

Успейте воспользоваться выгодным предложением — акция действует только до 31 марта 2025 года.

Стоимость выбранных в подарок аксессуаров может быть меньше скидки, а если общая цена превышает сумму скидки, то разница оплачивается покупателем.

Все смартфоны доступны в рассрочку — без переплат и с удобным графиком платежей. Более подробно о дополнительных возможностях можно узнать по телефону 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

***

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении.

ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024 г. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/322427/
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