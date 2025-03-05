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Бизнес

Подарки к праздникам? O!Store поможет сэкономить и выбрать лучшее

Выбрать классный подарок и при этом сэкономить реально! В O!Store продолжаются праздничные акции, благодаря которым вы получаете больше за ту же цену.

  • Смартфон + телевизор. При покупке смартфона Infinix телевизор в подарок! Подробнее об акции на сайте ostore.kg.
  • Realme и Vivo с подарками. Смартфоны этих брендов идут в комплекте с наушниками, колонкой или караоке-системой — выбирайте, что вам по душе. Подробнее по ссылке.
  • iPhone 16 по сниженной цене + чехол в подарок. Флагман Apple теперь доступнее — идеальный вариант для тех, кто выбирает топовые технологии. А с фирменным чехлом смартфон будет защищен с первого дня. Выбрать новенький iPhone 16 можно по ссылке.
  • Redmi A3 еще доступнее. Отличный бюджетный смартфон с хорошими характеристиками. Отличный выбор для тех, кто ищет надежное устройство по лучшей цене.

Праздники — это радость, а покупки в O!Store делают их еще приятнее! Успевайте за выгодными предложениями.

В O!Store вы можете приобрести желаемые товары от 3 тысяч сомов в рассрочку через O!Bank на 3, 6, 9 или 12 месяцев.

Заказать бесплатную доставку по Бишкеку и узнать более подробную информацию можно по телефону 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321794/
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