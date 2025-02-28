Календарь Орозо-2025 и удобная выплата фитр-садака в супераппе «Мой О!»

O!Bank поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и желает мира, гармонии и благополучия.



Уже традиционно в супераппе «Мой О!» доступен онлайн-календарь Орозо для удобства постящихся. В календаре можно найти актуальное расписание для всех регионов страны, удобный таймер, а также тексты и значения молитв.



Кроме того, за 10 минут до разговения и воздержания предусмотрены напоминания. Убедитесь, что уведомления включены в настройках вашего телефона.

Как пользоваться календарем Орозо?

• Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store.

• Откройте приложение и нажмите на баннер «Календарь Орозо-2025» на главной странице.

• Выберите свой населенный пункт.



В период Орозо мусульманам рекомендуется выплачивать милостыню — фитр-садака.



В супераппе «Мой О!» это можно сделать удобно и без комиссии:



• Откройте суперапп «Мой О!».

• Перейдите в раздел «Платежи».

• Выберите «Добрые дела» → «Фитр-садака».

• Укажите желаемую сумму и оплатите.



Деньги поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Пусть ваши молитвы будут услышаны, а каждое доброе дело приведет к счастью.

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