Календарь Орозо-2025 и удобная выплата фитр-садака в супераппе «Мой О!»

O!Bank поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и желает мира, гармонии и благополучия.
Уже традиционно в супераппе «Мой О!» доступен онлайн-календарь Орозо для удобства постящихся. В календаре можно найти актуальное расписание для всех регионов страны, удобный таймер, а также тексты и значения молитв.
Кроме того, за 10 минут до разговения и воздержания предусмотрены напоминания. Убедитесь, что уведомления включены в настройках вашего телефона.
Как пользоваться календарем Орозо?
• Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store.
• Откройте приложение и нажмите на баннер «Календарь Орозо-2025» на главной странице.
• Выберите свой населенный пункт.
В период Орозо мусульманам рекомендуется выплачивать милостыню — фитр-садака.
В супераппе «Мой О!» это можно сделать удобно и без комиссии:
• Откройте суперапп «Мой О!».
• Перейдите в раздел «Платежи».
• Выберите «Добрые дела» → «Фитр-садака».
• Укажите желаемую сумму и оплатите.
Деньги поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Пусть ваши молитвы будут услышаны, а каждое доброе дело приведет к счастью.
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