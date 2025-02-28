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Бизнес

Календарь Орозо-2025 и удобная выплата фитр-садака в супераппе «Мой О!»

O!Bank поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и желает мира, гармонии и благополучия.

Уже традиционно в супераппе «Мой О!» доступен онлайн-календарь Орозо для удобства постящихся. В календаре можно найти актуальное расписание для всех регионов страны, удобный таймер, а также тексты и значения молитв.

Кроме того, за 10 минут до разговения и воздержания предусмотрены напоминания. Убедитесь, что уведомления включены в настройках вашего телефона.

Как пользоваться календарем Орозо?

• Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store.
• Откройте приложение и нажмите на баннер «Календарь Орозо-2025» на главной странице.
• Выберите свой населенный пункт.

В период Орозо мусульманам рекомендуется выплачивать милостыню — фитр-садака.

В супераппе «Мой О!» это можно сделать удобно и без комиссии:

• Откройте суперапп «Мой О!».
• Перейдите в раздел «Платежи».
• Выберите «Добрые дела» → «Фитр-садака».
• Укажите желаемую сумму и оплатите.

Деньги поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Пусть ваши молитвы будут услышаны, а каждое доброе дело приведет к счастью.

Сервис предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321420/
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