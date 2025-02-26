«Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов

Оформляйте полис ОСАГО в супераппе «Мой О!» не выходя из дома и в любое время. Сервис ускорит процесс оплаты ОСАГО для автовладельцев, который может покрыть ущерб в случае ДТП.
Оплатить онлайн можно у следующих страховых компаний:
• «Сакбол» — кешбэк 15 процентов;
• «Алма-Иншуренс» — кешбэк 10 процентов;
• «Арсеналъ» — кешбэк 10 процентов;
• «Кыргызстан» — кешбэк 10 процентов;
• «НСК» — кешбэк 10 процентов;
• Государственная страховая организация.
Какие преимущества:
• моментальный кешбэк в виде бонусов;
• оформление без дополнительных комиссий;
• получение полиса быстро и удобно.
Как оформить ОСАГО онлайн:
1. Откройте суперапп «Мой О!».
2. Перейдите в раздел «Сервисы».
3. Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.
4. Введите необходимые данные.
5. Получите полис по электронной почте.
Для использования сервиса просто скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.
Сервис предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.