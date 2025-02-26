«Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов

Оформляйте полис ОСАГО в супераппе «Мой О!» не выходя из дома и в любое время. Сервис ускорит процесс оплаты ОСАГО для автовладельцев, который может покрыть ущерб в случае ДТП.

Оплатить онлайн можно у следующих страховых компаний:

• «Сакбол» — кешбэк 15 процентов;

• «Алма-Иншуренс» — кешбэк 10 процентов;

• «Арсеналъ» — кешбэк 10 процентов;

• «Кыргызстан» — кешбэк 10 процентов;

• «НСК» — кешбэк 10 процентов;

• Государственная страховая организация.

Какие преимущества:

• моментальный кешбэк в виде бонусов;

• оформление без дополнительных комиссий;

• получение полиса быстро и удобно.

Как оформить ОСАГО онлайн:

1. Откройте суперапп «Мой О!».

2. Перейдите в раздел «Сервисы».

3. Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.

4. Введите необходимые данные.

5. Получите полис по электронной почте.

Для использования сервиса просто скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.

Сервис предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.