До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться

Третий Международный ПЛАС-форум Digital Kyrgyzstan пройдет 27 февраля 2025 года при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.
Ведущее деловое мероприятие объединит на одной площадке представителей регуляторов, банков, финтехкомпаний, торгового ретейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса.
Программа форума включает обсуждение наиболее актуальных аспектов дальнейшего развития КР как современного цифрового общества.
Среди ключевых тем предстоящего мероприятия:
- Кыргызстан и цифровое общество;
- eGOV и G2C;
- ИИ, ChatGPT;
- Cybersecurity;
- Цифровой банкинг и финтех;
- Платежный бизнес;
- Криптовалюты. Blockchain;
- e-Commerce и офлайн-ретейл;
- Women in Tech;
- Банковское самообслуживание;
- Биометрия;
- Исламские финансы;
- Креативная экономика.
Свое участие в форуме подтвердили:
- Азамат Жамангулов, министр цифрового развития Кыргызской Республики;
- Акылбек Жапаров, председатель кабинета министров Кыргызской Республики с 2021 по 2024 год, профессор;
- Мелс Аттокуров, заместитель председателя Национального банка Кыргызской Республики;
- Клим Омельченко, первый заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики;
- Тилек Алимджанов, председатель правления «Айыл Банка»;
- Марат Пирназаров, председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызской Республики;
- Талантбек Омуралиев, председатель правления «Дос-Кредобанка», председатель совета директоров Кыргызской фондовой биржи;
- Шамшыбек Качкынбай уулу, директор госучреждения «Салык Сервис» при Налоговой службе Кыргызской Республики;
- Урматбек Камбаров, директор государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики;
- Кубаныч Шатемиров, директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети «МБАНК», член экспертного совета Парка высоких технологий КР;
- Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan;
- Алия Чыныбаева, региональный директор Women In Tech Kyrgyzstan;
- Шумкарбек Адилбек уулу, председатель Ассоциации участников рынка виртуальных активов;
- Ксения Школьникова, директор по связям с государственными органами Wildberries в Кыргызстане;
- Данияр Мамыров, сооснователь «Сарахси Эдвайзори», Кыргызстан, член Института сертифицированных специалистов по исламским финансам, Малайзия;
- Медетбек Назаралиев, генеральный директор «Фридом Брокер».
Не упустите свой шанс стать частью этого уникального события!
Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено.
ПЛАС-форум — это:
- насыщенная деловая программа;
- общение с ведущими международными экспертами;
- успешные проекты и кейсы;
- эффективный нетворкинг.
Полная информация о форуме по ссылке https://dk.plus-forum.com.
Мероприятие пройдет в отеле Sheraton Bishkek, улица Киевская, 148в.