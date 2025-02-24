До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться

Третий Международный ПЛАС-форум Digital Kyrgyzstan пройдет 27 февраля 2025 года при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

Ведущее деловое мероприятие объединит на одной площадке представителей регуляторов, банков, финтехкомпаний, торгового ретейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса.

Программа форума включает обсуждение наиболее актуальных аспектов дальнейшего развития КР как современного цифрового общества.

Среди ключевых тем предстоящего мероприятия:

Кыргызстан и цифровое общество;

eGOV и G2C;

ИИ, ChatGPT;

Cybersecurity;

Цифровой банкинг и финтех;

Платежный бизнес;

Криптовалюты. Blockchain;

e-Commerce и офлайн-ретейл;

Women in Tech;

Банковское самообслуживание;

Биометрия;

Исламские финансы;

Креативная экономика.

Свое участие в форуме подтвердили:

Азамат Жамангулов, министр цифрового развития Кыргызской Республики;

Акылбек Жапаров, председатель кабинета министров Кыргызской Республики с 2021 по 2024 год, профессор;

Мелс Аттокуров, заместитель председателя Национального банка Кыргызской Республики;

Клим Омельченко, первый заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики;

Тилек Алимджанов, председатель правления «Айыл Банка»;

Марат Пирназаров, председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызской Республики;

Талантбек Омуралиев, председатель правления «Дос-Кредобанка», председатель совета директоров Кыргызской фондовой биржи;

Шамшыбек Качкынбай уулу, директор госучреждения «Салык Сервис» при Налоговой службе Кыргызской Республики;

Урматбек Камбаров, директор государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики;

Кубаныч Шатемиров, директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети «МБАНК», член экспертного совета Парка высоких технологий КР;

Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan;

Алия Чыныбаева, региональный директор Women In Tech Kyrgyzstan;

Шумкарбек Адилбек уулу, председатель Ассоциации участников рынка виртуальных активов;

Ксения Школьникова, директор по связям с государственными органами Wildberries в Кыргызстане;

Данияр Мамыров, сооснователь «Сарахси Эдвайзори», Кыргызстан, член Института сертифицированных специалистов по исламским финансам, Малайзия;

Медетбек Назаралиев, генеральный директор «Фридом Брокер».

Не упустите свой шанс стать частью этого уникального события!

Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено. https://dk.plus-forum.com/#dkg-regcards

ПЛАС-форум — это:

насыщенная деловая программа;

общение с ведущими международными экспертами;

успешные проекты и кейсы;

эффективный нетворкинг.

Полная информация о форуме по ссылке https://dk.plus-forum.com.

Мероприятие пройдет в отеле Sheraton Bishkek, улица Киевская, 148в.