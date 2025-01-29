Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке

Третий Международный ПЛАС-форум Digital Kyrgyzstan пройдет 27 февраля 2025 года при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

Ведущее деловое мероприятие объединит на одной площадке представителей регуляторов, банков, финтехкомпаний, торгового ретейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса.

Программа форума включает обсуждение наиболее актуальных аспектов дальнейшего развития Кыргызстана как современного цифрового общества, трансформации банкинга, финтеха и торгового ретейла.

Среди ключевых тем предстоящего форума:

Кыргызстан и цифровое общество;

eGOV и G2C;

Креативная экономика;

Цифровой банкинг и финтех;

Платежный бизнес;

Cybersecurity;

Криптовалюты. Blockchain;

e-Commerce и офлайн-ретейл;

Women in Tech;

ИИ, ChatGPT;

Банковское самообслуживание;

Биометрия;

Исламские финансы.

Свое участие в форуме подтвердили:

Нурия Кутнаева, министр цифрового развития Кыргызской Республики;

Тилек Алимджанов, председатель правления «Айыл Банка»;

Нургул Салиева, заместитель председателя Налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

Талантбек Омуралиев, председатель правления «Дос-Кредобанка», председатель совета директоров Кыргызской фондовой биржи;

Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan;

Алия Чыныбаева, региональный директор Women In Tech Kyrgyzstan;

Шумкарбек Адилбек уулу, председатель Ассоциации участников рынка виртуальных активов;

Ксения Школьникова, директор по связям с государственными органами Wildberries в Кыргызстане;

Данияр Мамыров, сооснователь «Сарахси Эдвайзори», Кыргызстан, член Института сертифицированных специалистов по исламским финансам, Малайзия;

Медетбек Назаралиев, генеральный директор «Фридом Брокер».

Не упустите свой шанс стать частью этого уникального события.

Регистрируйтесь прямо сейчас, и вместе мы сделаем шаг в будущее!

https://dk.plus-forum.com/#dkg-regcards

ПЛАС-форум — это: