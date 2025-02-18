Форум Digital Kyrgyzstan пройдет в Бишкеке 27 февраля 2025 года. Список спикеров

Третий Международный ПЛАС-форум Digital Kyrgyzstan пройдет 27 февраля 2025 года при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.
Ведущее деловое мероприятие объединит на одной площадке представителей регуляторов, банков, финтехкомпаний, торгового ретейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса.
Программа форума включает обсуждение наиболее актуальных аспектов дальнейшего развития Кыргызстана как современного цифрового общества, трансформации банкинга, финтеха и торгового ретейла.
Среди ключевых тем предстоящего форума:
- Кыргызстан и цифровое общество;
- eGOV и G2C;
- Креативная экономика;
- Цифровой банкинг и финтех;
- Платежный бизнес;
- Cybersecurity;
- Криптовалюты. Blockchain;
- e-Commerce и офлайн-ретейл;
- Women in Tech;
- ИИ, ChatGPT;
- Банковское самообслуживание;
- Биометрия;
- Исламские финансы.
Свое участие в форуме подтвердили:
- Азамат Жамангулов, министр цифрового развития Кыргызской Республики;
- Акылбек Жапаров, председатель кабинета министров Кыргызской Республики с 2021-го по 2024 год, профессор;
- Мелс Аттокуров, заместитель председателя Национального банка Кыргызской Республики;
- Клим Омельченко, первый заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики;
- Тилек Алимджанов, председатель правления «Айыл Банка»;
- Марат Пирназаров, председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
- Талантбек Омуралиев, председатель правления «Дос-Кредобанка», председатель совета директоров Кыргызской фондовой биржи;
- Шамшыбек Качкынбай уулу, директор госучреждения «Салык Сервис» при Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
- Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan;
- Алия Чыныбаева, региональный директор Women In Tech Kyrgyzstan;
- Шумкарбек Адилбек уулу, председатель Ассоциации участников рынка виртуальных активов;
- Ксения Школьникова, директор по связям с государственными органами Wildberries в Кыргызстане;
- Данияр Мамыров, сооснователь «Сарахси Эдвайзори», Кыргызстан, член Института сертифицированных специалистов по исламским финансам, Малайзия;
- Медетбек Назаралиев, генеральный директор «Фридом Брокер».
Не упустите свой шанс стать частью этого уникального события.
Регистрируйтесь прямо сейчас, и вместе мы сделаем шаг в будущее!
https://dk.plus-forum.com/#dkg-regcards
ПЛАС-форум — это:
- насыщенная деловая программа;
- общение с ведущими международными экспертами;
- успешные проекты и кейсы;
- эффективный нетворкинг;
- не просто событие, это платформа для идей и деловых связей.
Полная информация о форуме по ссылке https://dk.plus-forum.com.
Форум пройдет в отеле Sheraton Bishkek, улица Киевская, 148 В.