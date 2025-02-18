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Бизнес

Форум Digital Kyrgyzstan пройдет в Бишкеке 27 февраля 2025 года. Список спикеров

Третий Международный ПЛАС-форум Digital Kyrgyzstan пройдет 27 февраля 2025 года при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

Ведущее деловое мероприятие объединит на одной площадке представителей регуляторов, банков, финтехкомпаний, торгового ретейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса.

Программа форума включает обсуждение наиболее актуальных аспектов дальнейшего развития Кыргызстана как современного цифрового общества, трансформации банкинга, финтеха и торгового ретейла.

Среди ключевых тем предстоящего форума:

  • Кыргызстан и цифровое общество;
  • eGOV и G2C;
  • Креативная экономика;
  • Цифровой банкинг и финтех;
  • Платежный бизнес;
  • Cybersecurity;
  • Криптовалюты. Blockchain;
  • e-Commerce и офлайн-ретейл;
  • Women in Tech;
  • ИИ, ChatGPT;
  • Банковское самообслуживание;
  • Биометрия;
  • Исламские финансы.

Свое участие в форуме подтвердили:

  • Азамат Жамангулов, министр цифрового развития Кыргызской Республики;
  • Акылбек Жапаров, председатель кабинета министров Кыргызской Республики с 2021-го по 2024 год, профессор;
  • Мелс Аттокуров, заместитель председателя Национального банка Кыргызской Республики;
  • Клим Омельченко, первый заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики;
  • Тилек Алимджанов, председатель правления «Айыл Банка»;
  • Марат Пирназаров, председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
  • Талантбек Омуралиев, председатель правления «Дос-Кредобанка», председатель совета директоров Кыргызской фондовой биржи;
  • Шамшыбек Качкынбай уулу, директор госучреждения «Салык Сервис» при Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
  • Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan;
  • Алия Чыныбаева, региональный директор Women In Tech Kyrgyzstan;
  • Шумкарбек Адилбек уулу, председатель Ассоциации участников рынка виртуальных активов;
  • Ксения Школьникова, директор по связям с государственными органами Wildberries в Кыргызстане;
  • Данияр Мамыров, сооснователь «Сарахси Эдвайзори», Кыргызстан, член Института сертифицированных специалистов по исламским финансам, Малайзия;
  • Медетбек Назаралиев, генеральный директор «Фридом Брокер».

Не упустите свой шанс стать частью этого уникального события.

Регистрируйтесь прямо сейчас, и вместе мы сделаем шаг в будущее!

https://dk.plus-forum.com/#dkg-regcards

ПЛАС-форум — это:

  • насыщенная деловая программа;
  • общение с ведущими международными экспертами;
  • успешные проекты и кейсы;
  • эффективный нетворкинг;
  • не просто событие, это платформа для идей и деловых связей.

Полная информация о форуме по ссылке https://dk.plus-forum.com.

Форум пройдет в отеле Sheraton Bishkek, улица Киевская, 148 В.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320253/
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