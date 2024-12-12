«РЦА Ливинг» инвестирует в современный и масштабный жилой комплекс в Кыргызстане

Компания «РЦА Ливинг» (RCA Living) объявила о начале инвестиций в крупнейший и современный проект городского комплекса в Бишкеке (Кыргызстан). Этот проект не только устанавливает новые стандарты высокого уровня жизни, но и открывает привлекательные инвестиционные возможности, способствуя экономическому и социальному развитию страны.

Реформирование городского пространства

Проект представляет собой самый крупный внутригородской жилой комплекс, который будет построен в Кыргызстане. Ожидается, что проект ознаменует важный поворот в региональном городском планировании.

Проект с общей площадью 53,5 гектара обеспечит горожан большим количеством современных и комфортабельных элитных квартир, оснащенных всеми необходимыми удобствами.

На территории жилого комплекса будет разбит центральный парк площадью более 10 гектаров с ландшафтным садом и игровой площадкой для всей семьи. Кроме того, здесь расположатся самый современный и высококлассный коммерческий центр, а также образовательные и медицинские объекты инфраструктуры.

Фото компании. Проект представляет собой современное жилое пространство, предлагающее высококлассные удобства и услуги (изображение только иллюстрирует идею проекта, не является окончательным утвержденным дизайном)

Для разработки уникального и стильного дизайна проекта «РЦА Ливинг» сотрудничает с японской компанией «Никкена Секкея» (Nikken Sekkei), известной как одна из ведущих мировых архитектурных фирм. Обладающая более чем столетним опытом и международной репутацией, Nikken Sekkei реализовала такие знаковые проекты, как телевизионная башня Tokyo Skytree (Япония), залив Марина в Сингапуре и роскошный многофункциональный проект «Дубай-Крик-Харбор» (Dubai Creek Harbour), ставший новым символом Дубая. «Дубай-Крик-Харбор» считается образцом устойчивого планирования, гармонично сочетающего в себе природу, современное жилое пространство и роскошные удобства.

«Сотрудничество с «Никкена Секкея» в качестве генерального дизайнера проекта подчеркивает стремление «РЦА Ливинг» создать комплексный городской район, который не только удовлетворяет потребности жильцов в жилье, продаже квартир и развлечениях, одновременно способствуя положительным изменениям в городском пространстве Бишкека, — отмечают в компании. — Уверены, что наш проект заложит основу для стильного образа жизни международного уровня, превращая Бишкек в новый символ развития в Центральной Азии».

Пространство «все в одном» — идеальные удобства жизни

Модель «все в одном» представляет собой передовую концепцию городского развития, при которой все потребности жителей удовлетворяются комплексно. Таким образом, люди получают не только современное жилье, но и привилегию пользоваться такими удобствами, как торговые центры, зоны отдыха и развлечений, школы, больницы, зеленые парки и офисные помещения. Это создает комфортную среду проживания, минимизируя необходимость перемещаться на большие расстояния и способствуя устойчивому образу жизни, гармонично сочетая работу и отдых.

Тенденция развития жилых комплексов по модели «все в одном» становится новым стандартом в мировом градостроительстве. Яркие примеры таких районов включают «Токио Мидтаун» в Японии, «Мидтаун Манхэттен» в США и «Перл-Катар» в Катаре.

Эти проекты не только являются архитектурными символами, но и представляют собой образцы устойчивого городского планирования, где жилое пространство, торговля, развлечения и природа органично объединены в одном месте.

Следуя этой тенденции, проект компании «РЦА Ливинг» в Бишкеке предложит первое в Кыргызстане архитектурное пространство по модели «все в одном». За счет сочетания зеленого парка, современной системы образования, элитного торгового центра и первоклассной инфраструктуры данный проект не только создаст новый уровень жизни, но и поспособствует превращению Бишкека в новый городской символ Центральной Азии.

Кроме того, «РЦА Ливинг» также сотрудничает с международными операторами в сфере управления апартаментами, офисами, отелями и квартирами под аренду. Это не только гарантирует соблюдение международных стандартов управления, но и обеспечивает глобальный образ жизни, соответствующий высоким требованиям жителей и инвесторов.

Проект создан с использованием инновационной инженерной системы, впервые внедренной в Кыргызстане, что обеспечивает жителям стильный и полноценный жизненный опыт.

Фото компании. Модель «все в одном» помогает жителям улучшить качество жизни (изображение только иллюстрирует идею проекта, не является окончательно утвержденным дизайном)

Центральный парк — «зеленые легкие» городского жилого района. Проект, направленный на сохранение устойчивых ценностей и здоровье общества, предусматривает выделение более 10 гектаров в «сердце» комплекса на строительство центрального парка, который станет не только самой большой зеленой зоной в Бишкеке, но и символом связи природы с городской жизнью. Парк обеспечит свежий воздух, а также станет идеальным местом для отдыха и общественной деятельности и поможет жителям наслаждаться жизнью в гармонии с природой и семьей.

Школьное образование и образовательные учреждения. В долгосрочной перспективе инвестор планирует построить три средние школы и три детских сада на территории проекта. Это будет современная и безопасная образовательная среда, способствующая всестороннему развитию детей и уверенности семей в будущем. Такая система образования станет важным преимуществом по сравнению с другими проектами в Бишкеке.

Элитный торговый центр — символ высококлассной жизни. Мегамолл (Mega Mall) не только представляет собой большую торговую площадь, но и объединяет известные международные бренды. В Кыргызстане впервые появятся громкие бренды, которые обеспечат высококлассный шопинг и развлечения, способствующие улучшению образа жизни местных жителей и общества.

Современная спортивно-развлекательная зона. В рамках проекта большая часть территории будет отведена под спортивно-развлекательные объекты с современным оборудованием, отвечающие потребностям жителей в фитнесе и отдыхе. Здесь все желающие смогут найти для себя подходящее место для поддержания своего здоровья и активного образа жизни, начиная от спортивных залов, детских площадок, спортивных площадок на открытом воздухе до развлекательных зон, специально предназначенных для пожилых людей.

«РЦА Ливинг» не только строит современный городской комплекс, но и стремится создать процветающее и устойчивое сообщество.

Посредством культурных мероприятий, художественных представлений и фестивалей проект становится идеальным местом для жизни и пересечения традиционной культуры и современного образа жизни. Роскошные, безопасные жилые пространства для элитного сообщества открывают возможности для общения и взаимодействия, создавая открытую и интегрированную среду, богатую идентичностью и международной интеграцией.

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