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Бизнес

Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный

Мобильный оператор О! увеличил ассортимент интернет-пакетов в роуминге и сделал их еще более удобными для тех, кто выезжает за границу, но хочет оставаться на своем номере.

Экономичных интернет-пакетов для путешествий стало больше, а стоимость осталась прежней. Услуга действуют в более чем 30 странах, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Турцию, Китай, Саудовскую Аравию, Таиланд, Вьетнам, Армению, Беларусь, Испанию, Бельгию, Данию, Люксембург, Кувейт, Грузию, Катар, Южную Корею, Албанию, Чехию, Гану, Германию, Южная Африку, Великобританию, Грецию, Ирландию, Италию, Мозамбик, Нидерланды, Португалию, Румынию, Танзанию, Конго, Венгрию, Австрию, Лихтенштейн, ОАЭ.

Пакеты доступны в четырех разных объемах от 100 до 1 тысячи мегабайт стоимостью от 90 до 900 сомов. Можно активировать несколько пакетов, чтобы их трафик суммировался.

Как подключить интернет-пакеты О! в роуминге

Как подключить интернет-роуминг без ограничений

Самый легкий способ — подключиться услугу бесплатно в приложении «Мой О!».

Еще один способ для тех, у кого кнопочные телефоны, — набрать бесплатную команду активации *997#.

Нет никакой абонентской платы, оплата снимается только по факту использования роуминг-услуг.

Онлайн-поддержка О! в роуминге

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700.

Подробную информацию можно найти в разделе «Интернет-роуминг».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313401/
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