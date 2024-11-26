Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в Караколе

В Караколе открылся магазин крупной российской сети «Доброцен». Он стал первой торговой точкой известного дискаунтера в Кыргызстане. Покупатели уже по достоинству оценили широкий ассортимент представленных товаров и приятные цены на них.

«Мы рады, что у нас открылся такой магазин. Здесь много различных товаров, цены на которые очень радуют», — поделилась впечатлением одна из первых гостей «Доброцена».

Так, к примеру, 5 литров растительного масла можно приобрести за 590 сомов, литр оливкового масла — за 118 сомов, 3 кг стирального порошка — за 154 сома, а цены на туалетную бумагу начинаются от 11 сомов. В магазине представлены не только продукты питания и бытовая химия, но также одежда и товары для дома.

Все товары поступают в «Доброцен» напрямую от производителей, поэтому торговой сети удается сохранить низкие цены. Кроме того, экономить ретейлеру позволяет тщательно продуманная логистика и удобный формат торговых точек — они представляют собой магазины-склады. Покупатели могут приобрести товар как поштучно, так и большими упаковками, что актуально в преддверии различных мероприятий и праздников.

Особое внимание торговая сеть уделяет качеству продукции: все товары проходят строгий контроль на соответствие международным стандартам. «Доброцен» работает только с проверенными заводами, поэтому попадание в линейку контрафакта — исключено. Выбранная стратегия позволяет покупателям приобретать те же самые товары, что и в других крупных торговых точках, но по ценам значительно ниже.

Кроме того, ретейлер представляет и множество товаров собственных торговых марок — от кондитерских изделий, кофе, чая, круп и консервов до товаров для дома. Продукция производится ведущими российскими и зарубежными предприятиями специально для «Доброцена».

Несмотря на то, что магазин на ул. Токтогула, 4А уже работает, торжественное открытие состоится 29 ноября. С самого утра гостей ждут шоу-программа с выступлением народных ансамблей, конкурсы и подарки.

Напомним, что сегодня сеть «Доброцена» насчитывает более 750 магазинов в разных регионах России, а также в Беларуси, Армении и Казахстане, а сейчас вышла на рынок Кыргызстана. Ретейлер удостоен многих отраслевых наград. Так, по версии информационно-консалтингового агентства INFOLine, компания является самой быстрорастущей торговой сетью в РФ. Соответствующую награду в рамках премии RETAIL WEEK AWARDS «Доброцен» получил в 2022 году. А на следующий год ретейлер вошел в топ-15 крупнейших торговых сетей России, показав уверенный рост как по количеству магазинов, так и по выручке.