«Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане

Крупный российский дискаунтер «Доброцен» откроет второй магазин в Кыргызстане. Новая точка известной сети появится в селе Куршаб Ошской области.

Куршаб всегда был привлекателен для торговцев — когда-то через него проходил Великий шелковый путь. Сейчас же этот населенный пункт, где проживает более 20 тысяч человек, интересен современным предпринимателям. Неслучайно свой второй магазин на территории республики известный дискаунтер решил основать именно там. Открытие нового «Доброцена» запланировано на февраль 2025 года.

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Напомним, что первый «Доброцен» в Кыргызстане открылся в ноябре в Караколе. Меньше чем за месяц его посетили более 15 тысяч человек, которые приобрели более 100 тысяч различных товаров. Горожан привлекают большой ассортимент представленной продукции и приятные цены. Продукты, бытовую химию и другие товары в этом магазине сегодня покупают не только физические лица, но и предприниматели — например, владельцы местных кафе.

Сохранять доступные цены торговой сети удается за счет оптимально выстроенной логистики и прямой работе с производителями. При этом торговая компания уделяет большое внимание контролю качества — она работает только с проверенными заводами, поэтому попадание в линейку контрафакта исключено.

Кроме того, в «Доброцене» представлено более 100 наименований собственных торговых марок — от кондитерских изделий, кофе, чая, круп и консервов до товаров для дома. Продукция производится ведущими российскими и зарубежными предприятиями специально для торговой сети в соответствии с международными стандартами качества.

Еще один секрет успеха ретейлера кроется в формате торговых точек — они представляют собой магазины-склады. Это позволяет экономить на числе персонала и торговой технике. В магазинах сети оборудованы специальные холодильные комнаты, вмещающие большое количество продуктов, организована удобная выкладка товаров.

Для покупателей же такой формат удобен тем, что они могут приобрести товар как поштучно, так и большими упаковками. Последнее особенно актуально в преддверии Нового года — в «Доброцене» можно закупить все к праздничному столу для большой компании, также в ассортименте найдутся подарки для родных и близких. Торговая компания поздравляет всех жителей городов своего присутствия с наступающим праздником и желает встретить Новый, 2025 год вкусно и весело!

Напомним, что сегодня сеть «Доброцена» насчитывает более 750 магазинов в разных регионах России, а также в Беларуси, Армении и Казахстане, а сейчас вышла на рынок Кыргызстана. Ретейлер удостоен многих отраслевых наград. Так, по версии информационно-консалтингового агентства INFOLine, компания является самой быстрорастущей торговой сетью в РФ. Соответствующую награду в рамках премии RETAIL WEEK AWARDS «Доброцен» получил в 2022-м. А на следующий год ретейлер вошел в топ-15 крупнейших торговых сетей России, показав уверенный рост как по количеству магазинов, так и по выручке.