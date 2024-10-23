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Бизнес

«Элдик Банк» и ГИК презентовали программу «Накопительная ипотека» для мигрантов

«Элдик Банк» и Государственная ипотечная компания провели встречи с соотечественниками в Москве и Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

Встречи прошли в рамках информирования кыргызстанцев, находящихся на заработках в России, о социальной программе «Накопительная ипотека».

Сотрудники госкомпаний консультировали соотечественников, помогали подать заявку и онлайн открыть накопительный вклад.

Отметим, что уникальный социальный проект «Накопительная ипотека» разработан для граждан Кыргызской Республики, проживающих в стране и работающих за рубежом.

Основные преимущества «Накопительной ипотеки» — самые выгодные процентные ставки и легкость оформления.

Доступность получения кредита упрощена посредством возможности накопить на долгожданное жилье на гибких условиях, прозрачно и с государственной гарантией.

В рамках данной программы облегчена процедура сбора необходимой документации и упрощен порог получения ипотеки.

Первоначальный взнос — 30 процентов от стоимости недвижимости — гражданин накапливает в банке, ежемесячно (не менее шести месяцев) по графику пополняя накопительный счет, системное пополнение которого и будет одним из основных факторов, подтверждающих вашу кредитоспособность.

Далее банк выдает ему кредит под 10 процентов годовых на пять лет в размере 20 процентов от стоимости жилья без залогового обеспечения. Оставшиеся 50 процентов заемщик получает под 8 процентов в ГИК на 15 лет.

Проект разработан по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова с целью повышения доступности государственной жилищной программы и обеспечения жильем граждан, как проживающих в республике, так и работающих за рубежом.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309126/
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