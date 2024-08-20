«Ишкер 24» дополнен новыми налоговыми сервисами для предпринимателей

В мобильном приложении «Ишкер 24» продолжает расширяться спектр сервисов и возможностей для малого и среднего бизнеса в связи с налоговой реформой.

Так, цифровое решение от коллаборации госкомпаний «Элдик Банк & MEGA» при партнерстве с Налоговой службой КР дополнено возможностью оформить и сдать налоговые отчеты:

091_5 — отчет по единому налогу субъектов среднего предпринимательства;

091_5_1 — отчет по единому налогу для субъектов лотерейной деятельности и крупного предпринимательства, а также субъектов, применяющих режим, установленный статьей 324 НК КР;

091_5_2 — отчет по единому налогу для субъектов малого предпринимательства.

В приложении проведены работы по улучшению функции по оплате, QR и по работе с виртуальной ККМ.

Напомним, МП «Ишкер 24» — это спектр налоговых и финансовых сервисов в едином государственном цифровом решении. Его преимущество — возможность предпринимателю (МСБ) в единой точке, по принципу «единого окна», полностью онлайн взаимодействовать с налоговой и пользоваться широким спектром налоговых и финансовых сервисов без посещения отделений ГНС и банка. Уникальность решения также в предоставлении сервиса по онлайн-регистрации ИП в связи с отменой патента на определенные виды деятельности. А для малого бизнеса это еще и возможность не нанимать бухгалтера из-за налоговых нововведений, так как отчетность упрощена и через приложение можно просто заполнить запрашиваемые данные.

Скачивайте «Ишкер 24», как это сделали более 25 тысяч предпринимателей по стране. Управляйте своим бизнесом в смартфоне. Не тратьте время на отдельные решения. «Ишкер 24» — ваш бизнес в цифре, в «едином окне»!

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