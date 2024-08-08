Участвуй в MEGA-конкурсе и выиграй крутые призы!

Первые медали Олимпийских игр в Париже получены! А это значит, что MEGA-конкурс в самом разгаре!

Прими участие в масштабном конкурсе от государственного оператора MEGA и получи шанс выиграть крутые призы!

Напомним, что количество подарков будет зависеть от наших спортсменов на Олимпиаде:

— за каждую золотую медаль MEGA разыграет и подарит новый iPhone 15;

— за каждую серебряную медаль — часы Huawei GT4;

— за каждую бронзовую медаль — наушники Huawei FreeBuds 5i.

Условия конкурса максимально просты:

1. Подпишись на страницу @megacomkg (Instagram).

2. Отметь трех друзей.

3. Поставь лайк на эту публикацию.

Итоги конкурса будут подведены 13 августа в прямом эфире @megacomkg с помощью рандомайзера.

Важная информация. Профили должны быть открыты на момент розыгрыша, на аккаунте должно быть от трех фотографий. Коммерческие аккаунты, а также сотрудники компании MEGA не участвуют в конкурсе.

Государственный оператор сотовой связи MEGA является официальным спонсором трансляции XXXIII летних Олимпийских игр в Париже на телеканалах «НТРК» и «НТРК Спорт». У кыргызстанцев есть отличная возможность смотреть соревнования со своего смартфона эксклюзивно в мобильном приложении MegaTV.

Также компания обеспечила бесплатной связью олимпийскую делегацию Кыргызстана во Франции. MEGA гордится возможностью способствовать комфортной коммуникации и сплоченности спортсменов и сопровождающих на важнейшем спортивном мероприятии.

Не упусти шанс выиграть крутые призы от MEGA и поддержи наших спортсменов!