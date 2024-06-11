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Бизнес

Миллионам абонентов О! стала доступна программа лояльности «О!Бонус»

Мобильный оператор О! пригласил в программу лояльности «О!Бонус» еще больше абонентов!

Суть программы лояльности в том, что, просто разговаривая по телефону и оплачивая услуги связи, можно получать бонусы в размере 1 процент от потраченных средств, а затем использовать их снова на связь или на оплату партнерских услуг и товаров. Получить бонусы можно также при оплате товаров и услуг через электронный кошелек «О!Деньги» по QR. Все бонусы суммируются.

Полученный бонус приравнивается к 1 сому.

Подобная программа лояльности уникальная в Кыргызстане. Выгодный круговорот бонусов запущен в честь 15-летия компании. Так Мобильный оператор О! благодарит за доверие своих абонентов.

Чтобы начать получать О!Бонусы, убедитесь, что:

  1. Вы на любом из тарифов линейки «Переходи на О!», «Твой ноль», «Твой Суперноль». Узнать, какой у вас тариф можно, набрав команду *155# или в приложении «Мой О!».
  2. У вас установлена последняя версия приложения «Мой О!».
  3. Вы идентифицированный держатель электронного кошелька «О!Деньги».

Если идентификация все же потребуется и у вас возникнут в процессе другие вопросы, обращайтесь в любой офис O!Store.

Переходите на О! и начните получать бонусы уже сегодня!

Важно: начисленные бонусы нельзя вывести на кошелек «О!Деньги». Подробные условия акции, в том числе перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее, указаны на сайте o.kg.

Акция действует с 28 ноября 2023 года до 31 декабря 2026-го Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.

Сервис «О!Деньги» и бонусный процессинг предоставляются ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 3 августа 2017 года.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296369/
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