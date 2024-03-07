Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс

Строительная компания «СОБО» объявляет о запуске нового проекта премиального жилого комплекса «Ортосай Вилидж», расположенного в престижном районе Орто-Сая.

«СОБО» получила все необходимые разрешительные документы для строительства, сформировала уставной капитал и внесена в реестр строящихся объектов, что подтверждает ее способность качественно и своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами.

Клубный комплекс «Ортосай Вилидж» воплотил в себе эстетику, комфорт и безукоризненное внимание к деталям. На площади 1,3 гектара возведут всего пять блоков с современными планировочными решениями как для больших, так и маленьких семей. В каждой квартире предусмотрены панорамные окна и террасы с потрясающими видами на город и горы.

Верхние этажи первых трех блоков занимают пентхаусы с просторными террасами для тех, кто мечтает любоваться бескрайними горизонтами.

В комплексе предусмотрены масштабный двор-парк и придомовые территории, занимающие почти 1 гектар, создавая уютную и безопасную обстановку для жильцов. Благодаря своему расположению в респектабельном районе Орто-Сай жильцы «Ортосай Вилидж» смогут наслаждаться всеми преимуществами комфортного городского образа жизни.

«Ортосай Вилидж» предлагает уникальные условия для тех, кто стремится стать его жителем. Прямо сейчас доступны выгодные предложения для приобретения квартир на этапе котлована. Это прекрасная возможность обеспечить себе и своей семье престижное жилье в экологически чистом районе Орто-Сай.

«Без сомнения, появление такого проекта, как «Ортосай Вилидж», станет поворотным моментом в развитии премиальной жизни Бишкека», — подчеркнул застройщик проекта строительная компания «СОБО».