DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе

1 марта состоится 13-е международное событие DIGITAL FEST 2024, посвященное развитию цифровизации бизнеса и маркетингу Кыргызстана.

Выступят спикеры из таких крупных компаний, как «Вконтакте», Instagram, Admixer, BYYD, и кондитер, предприниматель, блогер Сабина Темиралиева. Спикеры поделятся свежими digital-трендами и расскажут, как достигать больших успехов в продвижении брендов в новой цифровой реальности.

Темы выступлений:

«Вконтакте» — Вячеслав Прохоров — «Вконтакте 2024»;

BYYD — Валерия Давыдова — «Глобальные тренды и тенденции мобильной рекламы»;

Admixer — Станислав Рыболов — «AI: Эра возможностей и результативности»;

Instagram — Johnny Johansson — «Meta ASP в Центрально-Азиатском регионе»;

Сабина Темиралиева — основатель сети ресторанов «Макаронная» — «Как использовать социальные сети для бизнеса».

Организаторами DIGITAL FEST 2024 являются digital-агентство I DO MARKETING.

За подробной информацией о мероприятии можно обратиться по номеру телефона и WhatsApp: 0 555 002 730.

Instagram: @digitalfest.kg

Сайт: www.digitalfest.kg

ИА «24.kg» — медиапартнер мероприятия.