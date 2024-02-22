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Бизнес

DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе

1 марта состоится 13-е международное событие DIGITAL FEST 2024, посвященное развитию цифровизации бизнеса и маркетингу Кыргызстана.

Выступят спикеры из таких крупных компаний, как «Вконтакте», Instagram, Admixer, BYYD, и кондитер, предприниматель, блогер Сабина Темиралиева. Спикеры поделятся свежими digital-трендами и расскажут, как достигать больших успехов в продвижении брендов в новой цифровой реальности.

Темы выступлений:

  • «Вконтакте» — Вячеслав Прохоров — «Вконтакте 2024»;

  • BYYD — Валерия Давыдова — «Глобальные тренды и тенденции мобильной рекламы»;

  • Admixer — Станислав Рыболов — «AI: Эра возможностей и результативности»;

  • Instagram — Johnny Johansson — «Meta ASP в Центрально-Азиатском регионе»;

  • Сабина Темиралиева — основатель сети ресторанов «Макаронная» — «Как использовать социальные сети для бизнеса».

Организаторами DIGITAL FEST 2024 являются digital-агентство I DO MARKETING.

За подробной информацией о мероприятии можно обратиться по номеру телефона и WhatsApp: 0 555 002 730.

Instagram: @digitalfest.kg

Сайт: www.digitalfest.kg

ИА «24.kg» — медиапартнер мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/287448/
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