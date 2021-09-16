Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021

1 октября пройдет масштабный 10-й Международный форум DIGITAL FEST 2021, который посвящен развитию креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса страны.

Участников ждет насыщенная программа, где они смогут получить самую полезную информацию о рынке — только отборный контент от экспертов-практиков.

На форуме выступят эксперты из Yandex, Voskhod Agency, Myata, «Сбербанк Казахстан», Eskimi, Imarat Progress и многие другие. Спикеры поделятся последними digital-трендами и расскажут, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.

Кроме того, по многочисленным просьбам наших участников мы организуем долгожданный проект DIGITAL FEST AWARDS. Это будет первая премия в области DIGITAL-маркетинга и цифровой экономики Кыргызстана!

В DIGITAL FEST AWARDS представлены такие номинации, как:

«Лучший digital-ролик»;

«Digital-кампания года»;

«Рекламный digital web-banner»;

«Digital-кампании с блогерами»;

«Вирусная digital-кампания»;

«Креативный пресс-релиз в digital»;

«Приз зрительский симпатий».

Заявки принимаются до 24 сентября 2021 года до 18.00.

Организаторы DIGITAL FEST 2021 digital-агентство I DO MARKETING и образовательный проект Digital Academy.

10-й Международный форум DIGITAL FEST 2021 пройдет 1 октября 2021 года.

Приобрести билеты можно на сайте или написав организаторам: +996 (990) 037 037.

DIGITAL FEST в соцсетях: Instagram, Facebook.

ИА «24.kg» — медиапартнер мероприятия.