Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021

1 октября пройдет масштабный 10-й Международный форум DIGITAL FEST 2021, который посвящен развитию креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса страны.
Участников ждет насыщенная программа, где они смогут получить самую полезную информацию о рынке — только отборный контент от экспертов-практиков.
На форуме выступят эксперты из Yandex, Voskhod Agency, Myata, «Сбербанк Казахстан», Eskimi, Imarat Progress и многие другие. Спикеры поделятся последними digital-трендами и расскажут, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.
Кроме того, по многочисленным просьбам наших участников мы организуем долгожданный проект DIGITAL FEST AWARDS. Это будет первая премия в области DIGITAL-маркетинга и цифровой экономики Кыргызстана!
В DIGITAL FEST AWARDS представлены такие номинации, как:
- «Лучший digital-ролик»;
- «Digital-кампания года»;
- «Рекламный digital web-banner»;
- «Digital-кампании с блогерами»;
- «Вирусная digital-кампания»;
- «Креативный пресс-релиз в digital»;
- «Приз зрительский симпатий».
Заявки принимаются до 24 сентября 2021 года до 18.00.
Организаторы DIGITAL FEST 2021 digital-агентство I DO MARKETING и образовательный проект Digital Academy.
10-й Международный форум DIGITAL FEST 2021 пройдет 1 октября 2021 года.
Приобрести билеты можно на сайте или написав организаторам: +996 (990) 037 037.
DIGITAL FEST в соцсетях: Instagram, Facebook.
ИА «24.kg» — медиапартнер мероприятия.