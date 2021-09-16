17:28
USD 84.80
EUR 100.28
RUB 1.16
Бизнес

Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021

1 октября пройдет масштабный 10-й Международный форум DIGITAL FEST 2021, который посвящен развитию креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса страны.

Участников ждет насыщенная программа, где они смогут получить самую полезную информацию о рынке — только отборный контент от экспертов-практиков.

На форуме выступят эксперты из Yandex, Voskhod Agency, Myata, «Сбербанк Казахстан», Eskimi, Imarat Progress и многие другие. Спикеры поделятся последними digital-трендами и расскажут, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.

Кроме того, по многочисленным просьбам наших участников мы организуем долгожданный проект DIGITAL FEST AWARDS. Это будет первая премия в области DIGITAL-маркетинга и цифровой экономики Кыргызстана!

В DIGITAL FEST AWARDS представлены такие номинации, как:

  • «Лучший digital-ролик»;
  • «Digital-кампания года»;
  • «Рекламный digital web-banner»;
  • «Digital-кампании с блогерами»;
  • «Вирусная digital-кампания»;
  • «Креативный пресс-релиз в digital»;
  • «Приз зрительский симпатий».

Заявки принимаются до 24 сентября 2021 года до 18.00.

Организаторы DIGITAL FEST 2021 digital-агентство I DO MARKETING и образовательный проект Digital Academy.

10-й Международный форум DIGITAL FEST 2021 пройдет 1 октября 2021 года.

Приобрести билеты можно на сайте или написав организаторам: +996 (990) 037 037.

DIGITAL FEST в соцсетях: Instagram, Facebook.

ИА «24.kg»  медиапартнер мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207334/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит онлайн-форум Digital Fest — 2021
На онлайн-форуме Digital Fest — 2021 в Бишкеке выступит представитель Facebook
Популярные новости
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Бизнес
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
В&nbsp;Бишкеке пройдет первый форум по&nbsp;электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021 В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021
Выгодные агрокредиты в&nbsp;честь 20-летия KICB Выгодные агрокредиты в честь 20-летия KICB
16 сентября, четверг
17:19
В Бишкеке пройдет конкурс юрт В Бишкеке пройдет конкурс юрт
17:13
«Орел и решка» о Кыргызстане. В МИД анонсировали еще один выпуск
17:01
Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
16:54
Кыргызстан поспешил, заявляя о готовности принять 500 студентов из Афганистана
16:45
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!