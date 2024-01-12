Получили уведомление про 2ГИС от Google Play?

Пользователи Android получили сообщение от Google Play, что приложение 2ГИС вредоносное. Это не так. В 2ГИС прокомментировали ситуацию.

Приложение 2ГИС безопасно и работает стабильно.

Некоторые пользователи Android получили сообщение о вредоносности нашего приложения. Это не соответствует действительности. Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play.

Не удаляйте 2ГИС. Смахните появившееся уведомление или нажмите стрелочку назад на телефоне. Приложение безопасно и не вредит вашему телефону. Если уже удалили 2ГИС, скачать его снова можно на сайте apk.2gis.ru или в альтернативных магазинах приложений: RuStore, Xiaomi Getapps, Samsung Galaxy Store, RuMarket и Huawei AppGallery.

Мы просим доступ к микрофону и звонкам, чтобы вы могли полноценно пользоваться 2ГИС — давать команды голосовому помощнику и звонить в организации прямо из приложения. Доступ к журналу звонков мы не просим. А доступ к смс нужен, чтобы автоматически вводить код, который мы отправляем вам при авторизации в приложении.