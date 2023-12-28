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Бизнес

Всего четыре дня, чтобы успеть! Получите полгода бесплатного интернета + ТВ

Вы еще успеваете до 31 декабря.

Получите шесть месяцев интернета + ТВ от Saima Telecom совершенно бесплатно.

Скорее оставляйте заявку на бесплатное подключение по телефону 0708 909 000.

Оплатите всего за два месяца и забудьте об оплате домашнего интернета до самого лета.

Проведите праздники весело с надежным проводным интернетом и интерактивным телевидением. Каждый месяц у вас дома:

  • скоростной проводной интернет до 70 мегабит в секунду;

  • 200+ телеканалов интерактивного ТВ;

  • управление эфиром телевидения онлайн;

  • просмотр YouTube прямо с телевизора.

Сделайте подарок всей семье — используйте уникальную возможность, количество новогодних комплектов ограниченно.

Включайте Saima, включайтесь по-новогоднему!

Бесплатные месяцы предоставляются на тарифе «Включай Saima 70 мбит/с + O!TV» при единовременной оплате за 1-й и 12-й месяц пользования. Акция доступна только для новых абонентов, физических лиц в период с 27 ноября 2023 года по 31 декабря 2023-го. Акция не распространяется на жилмассивы «Ала-Тоо 3» и «Ак-Ордо». На дополнительно подключаемые сервисы AMEDIATEKA, START, О!КИНО — акционное предложение не распространяется. При расторжении договора авансовый платеж за 12-й месяц пользования не возвращается. ТВ-приставка предоставляется в ответственное хранение. Предложение ограничено.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР N 03-292-KP от 24 ноября 2003 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283341/
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