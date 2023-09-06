В первые золотые дни осени «Кыргызско-Швейцарский Банк» запускает популярную среди клиентов акцию «Осенние дары — 2023». Если вам нужен кредит на потребительские, коммерческие или сельскохозяйственные цели, воспользуйтесь выгодным предложением «Кыргызско-Швейцарского Банка».

​Условия:

процентная ставка — от 18 процентов годовых при кредитовании на сумму свыше 3​ миллионов сомов, 19 процентов годовых — от 1​ миллиона 1 до 3​ миллионов сомов, 19,5 процента годовых — от 250​ тысяч до 1​ миллиона сомов (годовая эффективная процентная ставка — от 19,54 процента годовых);

при кредитовании на сумму свыше 3​ миллионов сомов, 19 процентов годовых — от 1​ миллиона 1 до 3​ миллионов сомов, 19,5 процента годовых — от 250​ тысяч до 1​ миллиона сомов (годовая эффективная процентная ставка — от 19,54 процента годовых); срок кредитования — 60 месяцев.

​Платежи по кредиту можно вносить в режиме 24/7:

безналичным способом — через мобильный и интернет-банкинг, через электронные кошельки MegaPay и Balance.kg;

— через мобильный и интернет-банкинг, через электронные кошельки MegaPay и Balance.kg; наличным способом — через платежные терминалы компаний-партнеров «Умай», «Оной», Quick Pay и Pay 24.

​При недостаточности залога предприниматели могут оформить гарантийное обеспечение через Гарантийный фонд, с которым активно сотрудничает «Кыргызско-Швейцарский Банк».

​Акция действует до 31 октября 2023 года. Приходите в «Кыргызско-Швейцарский Банк» за выгодными кредитами и качественным сервисом!

​Подробнее об акции «Осенние дары — 2023» можно узнать:

​ «Кыргызско-Швейцарский Банк»: Вместе к новым вершинам!