В первые золотые дни осени «Кыргызско-Швейцарский Банк» запускает популярную среди клиентов акцию «Осенние дары — 2023». Если вам нужен кредит на потребительские, коммерческие или сельскохозяйственные цели, воспользуйтесь выгодным предложением «Кыргызско-Швейцарского Банка».
Условия:
- процентная ставка — от 18 процентов годовых при кредитовании на сумму свыше 3 миллионов сомов, 19 процентов годовых — от 1 миллиона 1 до 3 миллионов сомов, 19,5 процента годовых — от 250 тысяч до 1 миллиона сомов (годовая эффективная процентная ставка — от 19,54 процента годовых);
- срок кредитования — 60 месяцев.
Платежи по кредиту можно вносить в режиме 24/7:
- безналичным способом — через мобильный и интернет-банкинг, через электронные кошельки MegaPay и Balance.kg;
- наличным способом — через платежные терминалы компаний-партнеров «Умай», «Оной», Quick Pay и Pay 24.
При недостаточности залога предприниматели могут оформить гарантийное обеспечение через Гарантийный фонд, с которым активно сотрудничает «Кыргызско-Швейцарский Банк».
Акция действует до 31 октября 2023 года. Приходите в «Кыргызско-Швейцарский Банк» за выгодными кредитами и качественным сервисом!
Подробнее об акции «Осенние дары — 2023» можно узнать:
- написав на почту bank@ksbc.kg, через чат на сайте www.ksbc.kg, в Telegram — @ksbcbot_bot или WhatsApp +996 (222) 543424;
- позвонив на номера: +996 (312) 54 34 24 (городской номер), +996 (755) 54 34 24 (Megа), +996 (222) 54 34 24 (Beeline), +996 (705) 54 34 24 (О!);
- непосредственно в точках продаж «Кыргызско-Швейцарского Банка».