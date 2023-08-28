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Бизнес

«Кыргызско-Швейцарский Банк»: 10 лет качества, традиций и успеха!

«Кыргызско-Швейцарскому Банку» 10 лет.

Десять лет назад швейцарская финансовая компания «Петрам Финанс» проинвестировала обанкротившийся ЗАО «Кыргыздыйканбанк», перечислив 26 августа 2013 года на спецсчет НБ КР денежные средства. 

Двумя месяцами позднее банк получил лицензию, а в январе начал работать под новым брендом — ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк», методично демонстрируя на протяжении всех этих лет свою приверженность швейцарским традициям банковского дела и высочайшим стандартам качества обслуживания.

За эти годы пройден интересный путь, накоплен бесценный опыт и собрана команда единомышленников, которая благодаря своей настойчивости и последовательности научилась решать сложные задачи, динамично развивается и планомерно идет к намеченным целям. Второе десятилетие банк встречает амбициозными планами, реализация которых подарит клиентам «Кыргызско-Швейцарского Банка» еще больше возможностей, преимуществ и приятных впечатлений от полученного сервиса.

«Кыргызско-Швейцарский Банк» благодарит всех причастных к десятилетнему успеху — клиентов, партнеров, сотрудников и акционеров — за выбор, оказанное доверие и поддержку!

С днем рождения, «Кыргызско-Швейцарский Банк»! Процветания, масштаба и новых побед!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273595/
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