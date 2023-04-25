«Кыргызско-Швейцарский Банк»: Оплата через QR упрощает процесс покупок и перевод

Все коммерческие банки и платежные организации Кыргызстана осуществили интеграцию единого QR-кода в своих мобильных приложениях и электронных кошельках. Оплата через QR-код — это альтернативный способ безналичного расчета за покупки и совершения переводов без предъявления банковской карты.

QR-код (Quick Response, «быстрый отклик») представляет собой штрих-код с закодированной информацией о платеже, которая мгновенно распознается с помощью сканера на телефоне и не требует ручного ввода данных — они переносятся в нужные для заполнения поля и перевод происходит за считанные секунды.

Клиенты «Кыргызско-Швейцарского Банка» также могут воспользоваться данным сервисом, обновив мобильное приложение KSB до последней версии.

Как оплатить по OR-коду:

Вне зависимости от своей принадлежности к банку продавец или пользователь, которому переводятся средства, открывает в своем мобильном приложении раздел с QR-кодом. Отправитель или покупатель сканирует предложенный код с помощью телефона (камера должна быть активной/включенной). После сканирования открывается страница с заполненными полями получателя денежных средств, и отправителю остается ввести только сумму и подтвердить оплату.

Торгово-сервисных точек в Кыргызстане, принимающих оплату через QR-код, с каждым днем становится все больше: это супермаркеты, кофейни, рестораны, кондитерские, сотовые операторы, коммунальные службы, услуги такси и другие сервисы.

В настоящее время все платежи осуществляются без комиссий.

Оцените удобство сервиса по оплате через QR-код в мобильном приложении «Кыргызско-Швейцарского Банка»!

Если у вас возникнут вопросы об оплате через QR-код или других банковских продуктах, обращайтесь по электронной почте bank@ksbc.kg, через чат на сайте www.ksbc.kg и по телефонам контакт-центра «Кыргызско-Швейцарского Банка»: +996 (312) 54 34 24 (городской номер), +996 (705) 54 34 24 (О!), +996 (755) 54 34 24 (Megа), +996 (222) 54 34 24 (Beeline).

«Кыргызско-Швейцарский Банк»: Вместе к новым вершинам!